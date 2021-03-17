شكرا لقرائتكم خبر عن في ذكراه التاسعة .. تعرف علي الطقوس التي أنقذها البابا شنودة من الاندثار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بابا العرب.. معلم الأجيال.. ذهبي الفم والقلم.. البابا الوطني.. حبيب الملايين، شاعر الكنيسة.. اثناسيوس القرن العشرين، الأسد المرقسي، البابا الفيلسوف.. كلها ألقاب التصقت وعاشت مع الراحل قداسة البابا شنودة الثالث، بابا الكنيسة الــ 116 من باباوات الكنيسة المصرية الارثوذكسية .

وفي ذكراه التاسعة التي تحل اليوم الأربعاء، نتعرف على جانب من جوانب هذا الراحل الكريم طيب الذكر، الذي كرمه اغلب رؤساء وزعماء العالم، كصورة مصرية مشرفة.

وانعش البابا الراحل البابا شنودة الثالث، الحياة الرهبانية في الكنيسة القبطية، حيث تم في عهده سيامة المئات من الرهبان والراهبات، وكان أول بطريرك يقوم بإنشاء العديد من الأديرة القبطية خارج مصر، وأعاد تعمير عدد كبير من الأديرة التي اندثرت.

كما اعاد البابا شنودة الثالث، طقوس كنسية اصيلة أنقذها من الاندثار، منها اعادة ارتداء غطاء الرأس الكامل للرهبان والراهبات ويسمي «القلنسوة»، وكذلك طقس «الاسكيم» الكبير للرهبان، كما توسع في رسامات الكهنة والأساقفة للمهجر

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