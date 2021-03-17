شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام الدراسة بمدارس المنيا في الأسبوع الأول للترم الثاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت التقارير الصادرة عن غرف العمليات بتسع إدارات تعليمية تابعة لمديرية التربية والتعليم في المنيا انتظام العملية التعليمية بمدارس المحافظة، في الأسبوع الأول للفصل الدراسي الثاني 2020-2021، وبنسبة حضور للطلاب والتلاميذ تجاوزت 90 %.

قام المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم في المنيا بعدة جولات بمدارس المحافظة، وشدد على تحقيق التباعد بين الطلاب داخل الفصول وأثناء الدخول والخروج من المدرسة، وكلف بضرورة الانتهاء من تنفيذ إقرارات أولياء أمور الطلاب طبقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم بشأن انتظام حضور الطلاب للمدارس، مؤكداً «ها نشتغل مع طالب واحد في الفصل».

وأكد «الرشيدي» على أهمية دور القنوات التعليمية وما تبثه من مواد علمية وتعليمية، ومنصات التعلم، مشيرا إلى ضرورة نشر الوعي الصحي والثقافي، لتوفير بيئة تعليمية صحية.