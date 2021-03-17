شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الهند الجديد في القاهرة يعرب عن رغبته في تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب السفير الهندي الجديد في القاهرة، أجيت جوبتيه، عن رغبته في دعم العلاقات الثنائية بين القاهرة ونيودلهي، التي وصفها بأنها وطيدة ، سواء كانت منذ عقود مضت أو في وقتنا الحالي حيث شهدت تطورا منذ لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء الهندى، ناريندرا مودى.

وأكد السفير اهتمامه برفع قيمة التبادل التجارى، بين البلدين الذي بلغ 4.38 مليار دولار أمريكى.

وكان قد تسلم السفير مهامه في القاهرة خلفاً للسفير راهول كولشريشت الذي أنهى مدة خدمته يوم 28 فبراير الماضي.

وشغل السفير الجديد جوبتيه قبل وصوله مصر سفيرا لبلاده في الدنمارك خلال الفترة من سبتمبر 2017 وحتى مارس الجاري، والتحق بالسلك الدبلوماسي الهندي في عام 1991.