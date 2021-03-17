شكرا لقرائتكم خبر عن صور البابا شنودة بكنائس بالمنيا .. وتكدس لحضور قداسات السنوية التاسعة لوفاته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الكنائس القبطية الأرثوذكسية بكافة ايبارشيات محافظة المنيا التسع، اليوم الاربعاء، تكدس المصليين على حضور الصلاة في قداس ذكري السنوية التاسعة لمثلث الرحمات البابا شنودة الثالث، وارتدى عدد من السيدات الملابس السوداء وملأت صور البابا أفنية عدد من الكنائس ومقار المطرانيات.

وتوحدت الكنائس في طلب الرحمة والراحة لنفس البطريرك الراحل البابا شنودة الثالث، وقال مصدر كنسي ان عدد من كنائس ايبارشية المنيا تخصص يوم لاذاعة فيديوهات للبابا شنودة خلال أمسياتها الروحية في الاجتماعات.

واضاف المصدر إلى أن الكنائس تحيي ذكرى الراحل البابا شنودة الثالث، على مدى 3 أيام متتالية، حيث تقيم صلوات الترحيم له خلال قداسات غدا الخميس وبعد غد الجمعة ايضا.