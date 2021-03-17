شكرا لقرائتكم خبر عن فريق تقييم الجودة لجامعة بنها يبدأ مراجعة تقييم الأداء السنوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ فريق المراجعين والتقييم لنظام الجودة (إيزو 9001 لسنة 2015) من مؤسسة AGA التابعة لشركة سوكوتيك الفرنسية المانحة لشهادة الجودة لجامعة بنها، فعاليات المراجعة السنوية، بعمل جولة تفقدية لمكاتب إدارات الجامعة ثم البدء فى عمليات المراجعة لنظام الجودة حسب الجدول الزمني المحدد سابقا.

واستقبل الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها ، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبد القادر عبد الكريم منسق عام الجودة الإدارية بالجامعة، الأربعاء، فريق التقييم لنظام الجودة، والذي ضم كل من اللواء المهندس أحمد عثمان رئيس فريق المراجعين، والدكتور المهندس عمرو عثمان، والدكتورة منال درويش، أعضاء فريق المراجعة، وبحضور أيمن بيومي القائم بأعمال أمين عام الجامعة، ورفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية، وفاتن خربوش أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وفريق الجودة بالجامعة.

فريق تقييم الجودة يبدأ مراجعة تقييم الأداء السنوى لجامعة بنها

وقال الدكتور عبد القادر عبد الكريم إن الزيارة هي زيارة المراجعة السنوية لتقييم أداء منظومة الجودة بالجامعة، وللوقوف على مدى تطبيق إدارات الجامعة للإجراءات الموثقة في نظام الجودة ومدى تحقيق أهداف الجودة، مشيرا إلى أن زيارة المراجعة تنتهي بعقد لقاء ختامي يقوم رئيس المراجعين فيه بعرض نتائج الزيارة.

من جانبه، أكد الدكتور ناصر الجيزاوي، أن إدارات الجامعة قد تم إعدادها جيدا استعدادا لزيارة المراجعة الخارجية حرصا على استمرارية حصول الجامعة على شهادة الأيزو ٩٠٠١_ ٢٠١٥ الممنوحة للجامعة.