شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 6 طن دقيق مدون عليه علامة تجارية وهمية وتحرير 160 محضرًا تموينيًا في المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في المنوفية عن تحرير 160 محضر تمويني، تنوع ما بين 54 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة و106 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وبيع بأزيد من السعر الرسمي وكذا مخالفات أخرى، وذلك من خلال شن الحملات التفتيشية لمديرية التموين والتجارة الداخلية بنطاق المحافظة.

وأوضح مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في المنوفية أنه من أبرز القضايا التي تم ضبطها خلال الحملات التموينية، تحرير محضر جنح ضد صاحب مصنع لتعبئة الدقيق الفاخر بالمنطقة الصناعية السابعة بمدينة السادات، وتم ضبط 6 طن دقيق فاخر معبأ ومدون عليه علامة تجارية وهمية وغير مسجلة، كما تم تحرير محضرين جنح بالحي الثاني بمدينة السادات أحدهما ضد صاحب محل حدايد وبويات لحيازته وعرضه للبيع كمية قدرها 6 عبوات معجون دهانات منتهية الصلاحية، والأخر ضد صاحب محل بقالة لحيازته وعرضه كمية قدرها 20 كيس إريال و3 علب بلسم منتهية الصلاحية.