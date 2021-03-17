شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم 3902 مشروعا انتاجيًا للأسر المعيلة والأولى بالرعاية في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت جمعية الأورمان عن تسليم 3902 مشروعا انتاجيًا متمثل في رؤوس مواشي للشباب وللأسر المعيلة والأولى بالرعاية لضمان وجود دخل ثابت ولتوفير مصدر رزق دائم لهم ولتخفيف العبء عنهم .

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه مع تسليم رؤوس المواشي يتم تقديم التغذية الكاملة والعلف والتأمين والتحصين لكل حالة حيث يتم صرف مبلغ شهري كمقابل تغذية يتم صرفها من مكاتب البريد بالوحدة المحلية التابعة لكل قرية .

وأوضح "شعبان"، أن المواشي تكون للحالات المستحقة من الأرامل ومحدودي الدخل بمراكز المحافظة ويتم توزيعها بالتعاون مع الجهات التنفيذية بالمحافظة ومديرية الشؤون الاجتماعية والطب البيطري بأسوان، مشيرًا إلى أن الجمعية تملك قواعد بيانات تمكنها من الوصول للمستفيدين بسرعة وفي سهولة ويسر .

وأشار إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة أسوان التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية، مضيفاً أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة حيث يتم إجراء بحوث ميدانيه لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا المنتشرة فى أرجاء المحافظة .

يذكر أن الجمعية بجانب تلك المشروعات بمحافظة أسوان تقوم باعادة اعمار المنازل المتهالكة وتنظيم قوافل طبية وعلاج حالات العيون وعمليات القسطرة للاطفال غير القادرين وتقديم الاطراف الصناعية وزواج اليتيمات، وانها سلمت على مدار الاعوام السابقة عدد (87,638) مشروع تنموي للأسر الأكثر احتياجا بكافة محافظات الجمهورية المختلفة .