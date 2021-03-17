شكرا لقرائتكم خبر عن الأورمان تسلم 2558 مشروعًا إنتاجيًا للأسر الأكثر احتياجًا في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار مساهماتها لتوفير «حياة كريمة» لأبناء محافظة كفرالشيخ، أعلنت جمعية الأورمان أنها سلمت 2558 مشروعا إنتاجيًا متمثل في رؤوس مواشي للشباب وللأسر المعيلة والأولى بالرعاية لضمان وجود دخل ثابت ولتوفير مصدر رزق دائم لهم ولتخفيف العبء عنهم.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه مع تسليم رؤوس المواشي يتم تقديم التغذية الكاملة والعلف والتأمين والتحصين لكل حالة حيث يتم صرف مبلغ شهرى كمقابل تغذية يتم صرفها من مكاتب البريد بالوحدة المحلية التابعة لكل قرية .

وأوضح شعبان أن المواشي تكون للحالات المستحقة من الأرامل ومحدودي الدخل بمراكز المحافظة ويتم توزيعها بالتعاون مع الجهات التنفيذية بالمحافظة ومديرية الشؤون الاجتماعية والطب البيطري بكفرالشيخ، مشيرًا إلى أن الجمعية تملك قواعد بيانات تمكنها من الوصول للمستفيدين بسرعة وفي سهولة ويسر.

وأشار إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة كفرالشيخ التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية، مضيفاً أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة حيث يتم إجراء بحوث ميدانيه لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا المنتشرة في أرجاء المحافظة.

يذكر أن الجمعية بجانب تلك المشروعات بمحافظة كفرالشيخ تقوم بإعادة إعمار المنازل المتهالكة وتنظيم قوافل طبية وعلاج حالات العيون وعمليات القسطرة للاطفال غير القادرين وتقديم الاطراف الصناعية وزواج اليتيمات، وأنها سلمت على مدار الاعوام السابقة عدد (87،638) مشروع تنموي للأسر الأكثر احتياجا بكافة محافظات الجمهورية المختلفة.