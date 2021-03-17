شكرا لقرائتكم خبر عن البابا شنودة ..17 مارس ذكرى رحيل معلم الأجيال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يوافق اليوم الأربعاء الذكرى التاسعة على رحيل البابا شنودة الثالث بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية، والذى توفى عن عمر يناهز 89 عاما، حيث توفى في 17 مارس 2012.

الأسم الأصلي للبابا شنودة الثالث هو نظير جيد روفائيل، مولود في الثالث من أغسطس 1923 في قرية سلام بمحافظة أسيوط، وهو بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وبلاد المهجر.

عُرف بألقاب عديدة منها «معلم الأجيال» التحق البابا شنودة بجامعة فؤاد الأول، القاهرة، في قسم التاريخ، وبدأ بدراسة التاريخ الفرعوني والإسلامي والتاريخ الحديث وحصل على الليسانس بتقدير ممتاز في 1947.

عمل لسنوات محررا ثم رئيسا للتحرير في مجلة «مدارس الأحد» وفي الوقت نفسه كان يتابع دراساته العليا في علم الآثار القديمة، وكان خادما في مدارس الأحد كما كان خادما بجمعية النهضة الروحية التابعة لكنيسة العذراء مريم بمسرة، وطالبا بمدارس الأحد، ثم خادما بكنيسة الأنبا أنطونيوس بشبرا في منتصف الأربعينات ورسم راهبا باسم «أنطونيوس السرياني» في 18 يوليو 1954.

وبدءا من 1956 إلى 1962 عاش حياة الوحدة في مغارة تبعد حوالي 7 أميال عن مبنى الدير مكرسا فيها كل وقته للتأمل والصلاة، وبعدها بعام تمت سيامته قسًا وأمضى 10 سنوات في الدير دون أن يغادره.

عمل سكرتيرا خاصاً للبابا كيرلس السادس، وفي 1959 رُسِمَ أسقفا للمعاهد الدينية والتربية الكنسية، وكان أول أسقف للتعليم المسيحي وعميد الكلية الاكليريكية في 30 سبتمبر 1962.

وعندما مات البابا كيرلس في 9 مارس 1971 أجريت انتخابات البابا الجديد في 13 أكتوبر ثم جاء حفل تتويج البابا شنودة للجلوس على كرسي البابوية في الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالقاهرة في 14 نوفمبر 1971، وبذلك أصبح البابا رقم 117 في تاريخ البطاركة، وكان أول بطريرك يقوم بإنشاء العديد من الأديرة القبطية خارج جمهورية مصر العربية.

وأعاد تعمير عدد كبير من الأديرة التي اندثرت وفي عهده زادت الإبرشيات كما تم إنشاء عدد كبير من الكنائس سواء داخل أو خارج جمهورية مصر، وقد واجه أزمات مع الرئيس الراحل أنور السادات، ومنها الفتنة الطائفية في عهده حين عاش شهر عسل مع الإسلام السياسي لمواجهة خصومه اليساريين والناصريين، وقبل هذا كان البابا «شنودة» قد سجل رفضه لاتفاقية السلام مع إسرائيل، وأكد ذلك بأن قرر عدم الذهاب مع الرئيس «السادات» في زيارته إلى إسرائيل عام 1977مما ولد حالة عدائية من السادات تجاه البابا وحين تولي الرئيس الأسبق حسني مبارك الحكم في 1981، قام في 1985 بالإفراج عن المعتقليين الذين قام سلفه السادات باعتقالهم، وقابل بعضهم وكان على رأس هذا البعض «البابا شنودة» الذي كانت محددة إقامته في وادي النطرون، إلى أن توفي البابا في 17 مارس 2012، وفي 18 مارس 2012 وضع جثمان البابا في كامل هيئته الكهنوتية، على كرسي القديس مارمرقس في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لإلقاء نظرة الوداع عليه .

وقال القمص موسى إبراهيم يعقوب، المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية، أن البابا شنودة الثالث نجح خلال تاريخه في تقديم نفسه كشخصية مصرية خالصة، مشددًا على أنه عا بهذا المعنى طوال حياته، وتابع أن البابا الراحل كانت تشغله مصر دائمًا خلال سفرياته خارج مصر وزياراته الرعوية، ولهذا كان بيشعر بالحنين بالرجوع.

تابع القمص يعقوب أن شخصية البابا شنودة وإمكانياته كانت علامة كاريزمية واضحة، وأشار المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية، وقدم للكنيسة والوطن الكثير الذي يسمح بأن يجعله نموذجًا لأى إنسان أمين لوطنه والكيان الذي ينتمى إليه.

لفت إلى أن النظرة إلى الحياة الأرضية وما بعد الحياة كانت تشغل البابا شنودة، متذكرًا جزء من إحدى قصائد الراحل التي قال فيها «لست أدري كيف نمضي أو متى، كل ما أدريه إنا سوف نمضي في طريق الموت نجري في سباق بعضنا في سباق بعض».

قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إنه يسير على نهج البابا شنودة وتلميذ في مدرسة البابا شنودة، وأضاف البابا تواضروس خلال لقاءه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج نظرة المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الخميس، أنه تعلم من البابا شنودة كل شيء ولكن البعض يحتاج نسخة وهذ أمر غير منطقي.

وقال البابا تواضروس الثانى أن البابا شنودة الثالث كان غزير الأنتاج الفكرى والأدبى وله الكثير من الكتب والعظات والمحاضرات، وتابع البابا تواضروس خلال فيديو على قناة coc الفضائية من الصدف الجميلة أنا ومجموعة من الآباء الأحباء أننا ترهبنا على يديه في عام ١٩٨٨ في دير الأنبا بيشوى.