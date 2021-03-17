شكرا لقرائتكم خبر عن قداس إلهى لإحياء الذكرى التاسعة لنياحة البابا شنودة في وادي النطرون (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقام دير القديس الأنبا بيشوى في وادي النطرون، صباح اليوم الأربعاء، صلاة القداس الإلهي لإحياء الذكرى التاسعة لنياحة البابا شنودة الثالث، بمشاركة الآباء الرهبان في الأديرة.

كما ترأس الأنبا أغابيوس أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، مساء أمس صلوات «العشية»، وتطييب جسد البابا شنودة الثالث، بمقر دير الأنبا بيشوي والذي دفن فيه حسب وصيته، وذلك بمناسبة ذكرى رحيله التاسعة، وشارك في تطييب المقبرة الخاصة بالمتنيح عدد من الآباء الرهبان.

وأحيت الكنائس القبطية الارثوذكسية، بمصر والخارج اليوم الأربعاء، تذكار نياحة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية المتنيح، في صلوات القداسات، والتي تتزامن مع ذكراه التاسعه اليوم.

وقال القمص موسى ابراهيم يعقوب، المتحدث الرسمى باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمصر، إن الكنائس تحيي الذكرى التاسعة في قداساتها التي تقيمها على مدار اليوم، دون وجود ترتيب كنسى معين.

وأوضح، في تصريحات لـ«المصري اليوم«، أن البابا شنودة الثالث خدم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على مدار عشرات الأعوام، وكان خادم وراهب وأسقف خدم زمن طويل وترك أثاراً عريضة ونحتفل بذكراه مع تذكارات أبرار أحباء عاشوا وخدموا أيضا بكل أمانه واختارهم الله في هذا الشهر شهر مارس، مشيرا إلى أن الكنيسة احتفلت منذ أيام باليوبيل الذهبي للبابا كيرلس السادس، وشهر مارس شهد نياحة عظماء ورموز كنسية اضافة إلى البابا شنودة الأب فلتاؤس السرياني الذي عاش في وادى النطرون ونمى فيه وترهب فيه وكذا الأب ميخائيل إبراهيم وابونا بيشوى كامل من الإسكندرية والذي خدم أيضا خدمة أمينة عبر سنوات كثير من كل مصر وخارج مصر .

وأشار إلى أنه في الحقيقة عندما يمنحنا الله هذه التذكارات المباركة وهؤلاء الذين يشفعون فينا ومن أجلنا نحتفل بتذكار البابا شنودة في القداسات الالهية على مدار اليوم الأربعاء.

وقال «القمص موسى»، أن الحديث عن البابا شنودة له جوانب كثيرة فهو كان شخصية جامعة شخصية لها حضور قاد الكنيسة بطريركاً أكثر من أربعين سنة وقبلها أكثر من عشر سنوات أسقفاُ للتعليم.

الرهبان يطيبون جسد البابا شنودة بمزاره بدير الانبا بيشوي في ذكراه التاسعة

الرهبان يطيبون جسد البابا شنودة بمزاره بدير الانبا بيشوي في ذكراه التاسعة

الرهبان يطيبون جسد البابا شنودة بمزاره بدير الانبا بيشوي في ذكراه التاسعة

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