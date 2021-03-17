شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الشرقية تداهم مركز طبي خاص يعمل بدون ترخيص في الصالحية الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة الرقابية في الشرقية بالتنسيق مديرية الصحة من الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الطبية غير الحكومية الخاصة بنطاق المحافظة، لضبط المخالفين منها والتحقق من مدى إلتزام الأفراد والعاملين بها بالقوانين المنظمة للعمل، ولضمان تقديم خدمة طبية لائقة للمواطنين والمساهمة في رفع كفاءة المنظومة الصحية بنطاق المحافظة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة في الشرقية قيام إدارة العلاج الحر بالتنسيق مع إدارة التفتيش الصيدلي بالمديرية، ومفتشي الإدارة الصحية بفاقوس، بالإشتراك مع إدارة الرقابة التموينية بالمحافظة، بمداهمة أحد المراكز الطبية الخاصة بمدينة الصالحية الجديدة بعد وردود معلومات تفيد قيامه بفتح أبوابه لإستقبال المواطنين، ويتم إدارته من خلال أشخاص غير مؤهلة علمياً، وغير متخصصة في القطاع الطبي وقيامة بحقن البلازما للحالات المترددة عليه بدون إشراف طبي، وبدون ترخيص، بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلى عدم التخلص من النفايات الطبية الناتجة عن نشاطه بطريقة آمنه، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأضاف وكيل وزارة الصحة في الشرقية أنه خلال الحملة تم ضبط وتحريز مستلزمات طبية متنوعة مجهولة المصدر وبدون فواتير في مكان غير مرخص، ويتم استخدامها بدون إشراف طبي، مما يُعرض صحة المترددين للخطر، بالإضافة إلى ضبط جهاز طرد مركزي يستخدمه المركز في نشاطه وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتشميع المركز الطبي المضبوط بكامل محتوياته، وتحرير المحضر رقم ٣٦٠ جنح لسنة ٢٠٢١ قسم شرطة الصالحية الجديدة.

أكد وكيل الوزارة استمرار الحملات المكثفة على مختلف المنشآت الصحية بنطاق المحافظة ،وضبط المخالف منها حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.