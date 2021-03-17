شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يتفقد قرية السيد البدوي المدرجة ضمن مبادرة «حياة كريمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، عدداً من المنشآت الخدمية التابعة لمركز ومدينة مطوبس، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، ومعاون محافظ كفرالشيخ وجمال فهمي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، ووكلاء الوزارات، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ.

حيث تفقد محافظ كفرالشيخ، بعص المشروعات بقرية السيد البدوي، ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمتابعة الأعمال الجارية لتكاسي وتبطين ترع الصرف، بالإضافة إلى مناقشة إقامة وتطوير عدداً من المنشآت الخدمية ومنها مجمع خدمة على مساحة 500م، ليضم «وحدة تضامن إجتماعي، مكتبي تموين، وتأمينات، شهر عقاري، ومكتب بريد»، كذا توسعة وتطوير مدرسة التعلية الأساسي، إنشاء مركز شباب على مساحة 1500م، تطوير الوحدة البيطرية، تحسين وصيانة الطرق المؤدية إلى القرية، فضلاً عن تحسين شبكة المياه، وصيانة ورفع كفاءة شبكة الكهرباء بالقرية، مد خط الغاز الطبيعي، وخطوط الإتصالات بالنظم الحديثة بخطوط الفايبر لخدمة التحول الرقمي.