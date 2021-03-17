شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يستعرض مخطط تطوير المناطق المحيطة بمحور الفريق إبراهيم العرابي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، واللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اجتماعاً لاستعراض مخطط تطوير المناطق المحيطة بمحور الفريق إبراهيم العرابى «ترعة الطوارئ سابقا»، وذلك بحضور مسئولى الوزارة والمحافظتين.

وأكد الجزار، ضرورة تطوير المناطق المحيطة بمحور الفريق إبراهيم العرابى، واستكمال الشكل الحضارى للمشروع، واستغلال الأراضى الشاغرة والمكتسبة على جانبى المحور، بالشكل الذى يتناسب مع التطوير الذى تم تنفيذه، لتعظيم الاستفادة من المشروع، وعدم تحول المناطق المحيطة به إلى مناطق عشوائية.

وأوضح وزير الإسكان أنه تم التوجيه بسرعة إعداد مخططات المشروعات العمرانية التى سيتم تنفيذها على الأراضى الواقعة بمحيط محور الفريق إبراهيم العرابى، من أجل بدء التنفيذ على الأرض، لرفع المستوى العمرانى لتلك المناطق، والتكامل مع هذا المشروع الهام، بما يحقق تطويرا عمرانيا كبيرا فى محيط المحور، تعود بالنفع على المواطنين.

وأشار اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إلى أهمية مشروع محور الفريق إبراهيم العرابى والذى يساهم فى تخفيف الكثافات المرورية بالمحاور الرئيسية المحيطة بمنطقة المشروع، وخاصة شارع جسر السويس، والطريق الدائري بمنطقة تقاطعه مع طريق الإسماعيلية الصحراوي، بجانب الربط مع طريق بلبيس الصحراوي لتحقيق الاتصالية.

وشدد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية على سرعة تخطيط وتنفيذ مشروعات التنمية جانبي المحور بنطاق محافظة القليوبية خاصة وأن هذه المنطقة ذات موقع متميز، حيث التقاء طريق بلبيس الصحراوي مع محور إبراهيم العرابي.

تجدر الإشارة إلى أن طول المحور بالأعمال الصناعية عليه، يبلغ 13.5 كم، وبعرض ٥٠ متراً، فى اتجاهين، ويضم كل اتجاه (طريق رئيسى به 3 حارات مرورية بعرض 10.8م + طريق خدمة به 2 حارة مرورية، وطبان أسفلتي بعرض 8.9 م + 2 رصيف مشاة بعرض 2.5م)، كما يضم المحور 9 أعمال صناعية (تقاطع جسر السويس - تقاطع شارع بيرتى - تقاطع جمال عبدالناصر - تقاطع شارع مصطفى كامل - تقاطع شارع سبيكو - تقاطع طريق الجبل الأصفر - تقاطع ترعتى الطوارئ - تقاطع طريق بلبيس – كوبري دوران للخلف على طريق بلبيس الصحراوي القاهرة / القاهرة).