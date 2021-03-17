شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إصابتهم في انقلاب اتوبيس..أسرة تطالب الشركة بتحمل نفقات علاجهم في الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالبت إحدى الأسر المقيمة بمدينة الغردقة، والتي أصيب أغلب أفرادها في حادث انقلاب اتوبيس بمنطقة العين السخنة الأسبوع الماضي، بتحمل الشركة المالكة والمشغلة للاتوبيس المنكوب نفقات علاجهم التي نتجت بسبب الحادث، بعد تجاهل مسؤولي الشركة اتصالاتهم والتهرب من المسؤولية تجاه المصابين، وتحمل تكاليف العلاج، وأنهم أسرة بسيطة لا يستيطعون تحمل تكاليف العلاج المرتفعة.

وأكدت عزة فتحي أحد أفراد الأسرة المصابة لـ «المصري اليوم»، أن الأتوبيس المنكوب وقع له حادث على طريق العين السخنة يوم 10 مارس الجاري، وأسفر الحادث عن مصرع 8 مواطنين بينهم ابنة خالها فيما اصيب ابنها وزوجته ووالدة زوجة ابنها، حيث كانوا في الاتوبيس قادمين للغردقة.

وأضافت أن: «زوجة ابنها لايوجد بوجهها مكان سليم ووجهها كله تم تخييطه بسبب الجروح القطعية بالرقبة وذراعها الأيسر وجروح قطعية وشرخ في الفك العلوي، وابنها مصاب بخلع في الكتف وكسور وجروح، وزوجة ابنها مصابة بخلع في الكتف وكدمات».

وأوضحت أن الشركة في بداية الحادث أرسلت مندوب عنها واكد على طمأنتهم ثم اختفي وأغلق تليفونه.

وناشدت الأسرة المنكوبة الأجهزة المختصة ومسؤولي وزارة النقل ومحافظة البحر الأحمر مساعدتهم على استرداد حقوقهم وتحمل تكاليف علاجهم، وأن التقارير الطبية ومحضر النيابة وكل الأوراق تثبت كلامهم، وأنهم يطالبون بحقهم بتحمل شركة الاتوبيس مصاريف علاجهم.

وتواصلت «المصري اليوم» مع مسؤولي شركة الاتوبيس المنكوب ولم تجد ردا على الاتصال التليفوني.