شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط أدوية مجهولة المصدر داخل مركز علاج طبيعي في المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت إدارة العلاج الحر بالتنسيق مع إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشؤون الصحية في المنوفية حملة مشتركة للتفتيش على المنشآت الدوائية والطبية الخاصة، تم خلالها مداهمة مركز علاج طبيعي بشبين الكوم بعد ورود معلومات تفيد أن المركز يقوم بمزاولة نشاط العلاج الطبيعي بأشخاص غير حاصلين على ترخيص مزاولة المهنة بالمكان، وبالمخالفة للقانون، ويفتح أبوابه لاستقبال المرضي ويقوم بصرف مستحضرات عشبية للمرضى مجهولة المصدر وأدوية تخسيس غير مسجلة بقطاع الصيدلة بالإضافة لحقن المرضى ببعض المستحضرات والحقن غير الآمنة، وهو ما تلاحظ لمفتشى الحملة نظراً لانتشار السرنجات المستخدمة داخل المركز، وعدم التخلص منها بطريقة آمنة.

وقام مفتشي الصيدلة بالحملة بضبط مخالفات دوائية بعدد كبير من العبوات والوحدات والامبولات وسرنجة لمستحضرات متنوعة، تمثلت في مستحضرات عشبية وطبية مجهولة المصدر، وغير مسجلة بوزارة الصحة، وبدون فواتير بمكان غير مصرح له بذلك، ويتم تداولها بالمكان مما يعرض المرضي للخطر بالإضافة إلى ضبط عدد كبير من سرنجات الأنسولين غير مستخدمة، والتى يستعملها المركز في حقن المرضى.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، وتحريز المضبوطات.