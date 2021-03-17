شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يعتمد عينة التغذية المدرسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، عينة التغذية المدرسية خلال عرض محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة،بمكتب المحافظ بديوان عام المحافظة بطور سيناء.

وأثنى محافظ جنوب سيناء علي بسكويت التغذية المدرسية حيث أنه سبق وقامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاقد على توريد بسكويت سادة فئة 80 جم و بسكويت محشو بالتمر فئة 80 جم.

وصرح وكيل وزارة التربية والتعليم بأن محافظة جنوب سيناء يوجد بها عدد (8) مخازن بواقع مخزن لكل إدارة تعليمية ومجهز وفقاً للشروط الصحية وتحت إشراف وزارتي الصحة والسكان والتجارة الداخلية .