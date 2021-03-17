شكرا لقرائتكم خبر عن اسعار العملات الاجنبية والعربية فى مصر اليوم الأربعاء 17 مارس 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد اسعار العملات الاجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، وفقا لأخر التحديثات في السوق المصرفي، اليوم الاربعاء تباينا ملخوظا يخض لنظرية العرض والطلب التى تطبها البنوك المصرية

وتنشر " المصرى اليوم " اسعار العملات الاجنبية والعربية وفقا للاسعار داخل البنك الأهلي المصري ، وبنك مصر " الحكوميان ".

أسعار العملات الأجنبية اليوم الاربعاء 17-3-2021

نستعرض لكم كافة أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي المصري، وفقًا لأخر التحديثات اليومية بحسب السعر المصرفي، ولديكم التفاصيل:

سعر الدولار الأمريكي اليوم الاربعاء

سجل سعر الدولار الأمريكي، اليوم الاربعاء ، عند الشراء 15.64 جنيه مصري، ووصل سعره عند البيع 15.74 جنيه مصري.

سعر اليورو الأوروبي اليوم الاربعاء

سجل سعر اليورو الأوروبى، اليوم، عند الشراء 18.585 جنيه مصري، وسجل سعره عند البيع 18.8109 جنيه مصري.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الاربعاء

سجل الجنيه الإسترليني، اليوم، عند الشراء 21.6833 جنيه مصري، وبلغ سعره عند البيع 22.0423 جنيه مصري.

أسعار العملات العربية اليوم الاربعاء 17-3-2021

سعر الدينار الكويتي اليوم الاربعاء

وصل سعر الدينار الكويتي، اليوم، عند الشراء 48.9132 جنيه مصري، وبلغ عند البيع 52.1313 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي اليوم الاربعاء

سجل الريال السعودي، اليوم، عند الشراء 4.143 جنيه مصري، وبلغ عند البيع 4.1967 جنيه مصري.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الاربعاء

سجل الدرهم الإماراتي، اليوم، عند الشراء 4.2356 جنيه مصري، وبلغ سعر الريال عند البيع 4.2854 جنيه مصري.