شكرا لقرائتكم خبر عن مسابقة لطلبة المدارس بشمال سيناء حول الأم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينظم مركز الإعلام بمدينة العريش، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، مسابقة لطلبة المدارس، حول الأم.

وقال علاء القاضي، مدير إعلام سيناء، أن المسابقة بمشاركة ٢٠ متسابقا من طلبة المدارس الإعدادية والثانوية بإدارة العريش التعليمية.

أضاف القاضي، أن المسابقة في مجال الشعر والزجل والغناء للأم، بمناسبة الاحتفال بعيد الأم.

بدورها أكدت ناريمان محمود، بمجمع إعلام العريش، علي تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال الاحتفال حفاظا على المشاركين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد..مشيرة إلي منح الفائزين جوائز قيمة.