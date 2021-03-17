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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقوم الشركة المصرية للاتصالات باصدار فاتورة التليفون الأرضي 2021 عن الفترة من يناير حتى مارس 2021، المعروفة باسم فاتورة مارس يوم 15 إبريل 2021، وقامت الشركة بتحديد مواعيد السماح التى يمكن خلالها سداد فاتورة الأرضي دون دفع غرامة، وكما حددت مواعيد تحويل الخط إلى نظام الاستقبال وكذلك مواعيد قطع الحرارة مؤقتًا، وكذلك فرض غرامة علي المتأخرين في سداد الفاتورة.

يوم 15 إبريل 2021 : إصدار الفاتورة.

يوم 14 مايو 2021 : انتهاء فترة شهر السماح لسداد فاتورة الأرضي .

يوم 15 مايو 2021 : تحويل التليفون الأرضي إلى نظام الاستقبال فقط.

يوم 14 يونيو 2021 :انتهاء فترة شهر السماح لسداد فاتورة التليفون .

يوم 15 يونيو 2021 رفع الخط مؤقتًا من الخدمة مع فرض غرامة التأخير علي العملاء غير المسددين للفاتورة.

ويمكن اعتبارًا من يوم 15 إبريل 2021 الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من خلال موقع الشركة المصرية للاتصالات فقط باستخدام رقم التليفون وكود المحافظة وتستطيع معرفة فاتورة التليفون الأرضي بالضغط هــنــــــــــا .

ويلاحظ أنه فى حالة محاولة الدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات للاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون قبل يوم 15 إبريل للعملاء الذين سددوا فاتورة التليفون الأرضي عن شهريناير 2021 وستظهر الرسالة الآتية: «لا توجد فواتير مستحقة للسداد».

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فاتورة التليفون الأرضي مارس 2021.. مواعيد السداد ورابط الاستعلام