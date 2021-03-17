شكرا لقرائتكم خبر عن سفير فرنسا يزور جامعة الإسكندرية لبحث التوسع في التخصصات المشتركة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار السفير الفرنسي بالقاهرة، ستيفان روماتيه، ترافقه جانينا هيريرا، قنصل فرنسا بالإسكندرية، ومايا الرملي، منسق التعاون الجامعي بالمعهد الفرنسي في مصر، مقر جامعة الاسكندرية الأربعاء، وكان في استقبالهم عبدالعزيز قنصوه، رئيس الجامعة لبحث التعاون المشترك بين الجانبين .

وناقش الطرفان خلال اللقاء، التوسع في البرامج التعليمية المشتركة في المجالات والتخصصات العلمية المختلفة، منها الطب والهندسة والآداب والفنون وإدارة الأعمال والحقوق والزراعة والتربية، وذلك بحضور الدكتور إبراهيم رحاب، مستشار رئيس الجامعة للشئون الافريقية، والدكتور سامح شحاتة المشرف على مكتب العلاقات الدولية بجامعة الإسكندرية، وعمداء كليات الآداب والحقوق والتجارة والتربية والطب والزراعة ومسئولي البرامج الفرنسية بهذه الكليات.

وأكد الجانبان حرص جامعة الإسكندرية على تدويل التعليم بجامعة الإسكندرية والوصول بها إلى أفق عالمية، وتعزيز التعاون الأكاديمي مع الجامعات الدولية المرموقة ولاسيما الجامعات الفرنسية، وان هناك تعاون أكاديمي قائم بالفعل بين جامعة الإسكندرية وجامعات إكس مارسيليا، وبواتييه، وجرونوبل وتولوز بفرنسا.

واستعرض الحضور عدداً من الأطر المتعلقة بتطوير التعاون بين جامعة الإسكندرية والجامعات الفرنسية كإنشاء درجات علمية مشتركة في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا وتبادل الطلاب وتبادل الأساتذة والتعاون في المشروعات البحثية، لا سيما وأن جامعة الإسكندرية تعد شريك رئيسى مع الجامعات الفرانكفونية، وتنفرد بوجود قسم خاص باللغة الفرنسية بكلية الطب، وفروع في إنجامينا بدولة تشاد وجوبا بدولة جنوب السودان، وعلاقات تعاون مع جامعات إفريقية أخرى بغينيا كوناكري، وكينيا، وبوروندي ورواندا وغيرها من الجامعات الأفريقية.

بدوره أكد السفير روماتيه، حرص دولة فرنسا على التعاون مع جامعة الإسكندرية، مؤكداً أنها تعد من أعرق الجامعات في الشرق الأوسط، وتمتلك الريادة في العديد من البرامج التعليمية المتميزة التي تستقطب العديد من الطلاب حول العالم.

وأضاف السفير أن هذا التعاون يأتي نتيجة العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وفرنسا خاصة في الجوانب التعليمية والاكاديمية والتبادل الطلابي، ورحب بالاتفاقيات المشتركة السابقة والعمل على التوسع في البرامج المشتركة والمنح المقدمة لجامعة الإسكندرية لمتخذي القرار بدولته لإتخاذ ما يلزم من إجراءات.

كما استعرض عمداء الكليات برامج اللغة الفرنسية بكلياتهم، وعلاقات التعاون مع الجامعات الفرنسية، كما قدموا اقتراحات عن إمكانية زيادة التعاون من خلال فتح برامج مشتركة جديدة.

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