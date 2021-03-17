شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ يضبط سائقا يسير عكس الاتجاه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضبط اللواء جمال نور الدين،محافظ كفر الشيخ،سيارة ربع نقل تسير عكس الاتجاه، على رافد الطريق الدولي الساحلي «كفر الشيخ- بلطيم»، وقرر المحافظ التحفظ على اللوحة المعدنية ،وتبين عدم حمل سائقها لرخصة،وكلف مدير المرور باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك أثناء توجه المحافظ إلى قري مطوبس المدرجه ضمن المبادرة الرءاسيه لتفقدها ،واثناء السير بركب المحافظ فوجئ بقاءد السياره يتهرب منه ويسير عكس الاتجاه فظن أن السياره محمله بذريعة سمك مخالف،فامر ساءقه بملاحقته وضبطه،إلا أنه فوجئ بأن السياره ليس بها زريعه إلا أن الساءق ليس معه تراخيص فهرب منه وسار عكس الاتجاه فأصدر قراره السابق.

جاء ذلك أثناء توجه محافظ كفر الشيخ،لجولة تفقدية لعدد من قرى مطوبس ،يرافقه عمرو البشبيشي نائب محافظ كفرالشيخ،واللواء أشرف موافي،السكرتير العام للمحافظة.