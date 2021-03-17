شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكندرية تواجه كورونا .. مصادرة 633 شيشة بـ4 أحياء والحصيلة الاجمالية تصل لـ3333 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف فى الاسكندرية، برئاسة اللواء جمال رشاد، عدد من الحملات المفاجئة علي المقاهي والكافيهات بنطاق أحياء المنتزة أول والمنتزة ثان وشرق ووسط، أمس، تم خلالها التحفظ على 633 شيشة، ليصل إجمالي الشيش التي تم مصادرتها من قبل الإدارة المركزية خلال الفترة الماضية، إلى 3333 شيشة وذلك علي مستوي الأحياء، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المحال المخالفة.

يأتى هذا فى اطار تنفيذ تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالمتابعة المستمرة لتطبيق الإجراءات الإحترازية التي أقرها رئيس مجلس الوزراء بشأن الحد من انتشار جائحة كورونا، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حفاظاً على سلامة المواطنين.

وشارك محافظ الإسكندرية، في عملية إعدام 2700 شيشة بمشتملاتها منذ أيام والتي تم التحفظ عليهم أثناء الحملات التي شنتها الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة خلال الفترة الماضية،مؤكداً أن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية ملتزمة بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية في ظل جائحة كورونا، ومستمرة في شن حملات متابعة تنفيذ تلك الإجراءات، محذراً أنه لن يتم التهاون مع أي مخالف وسيتم إنفاذ القانون والتعامل بكل حزم وقوة حفاظاً علي سلامة وصحة المواطنين.

بدوره أكد اللواء جمال رشاد، أن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف خصصت خط ساخن للتواصل مع المواطنين وإستقبال الشكاوي ضد المنشآت التي تقدم الشيشة للرواد. حيث يتم تلقى شكاوى المواطنين واستفساراتهم على أرقام الشكاوى 01270746490 _ 01289252668 وكذلك موقع الإدارة الرسمي www.catr.gov.eg .

اقرأ للمزيد:

إعدام 2700 شيشة وفض 61 سوقًا وإلغاء 53 حفل زفاف في الإسكندرية