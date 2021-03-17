شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الرعاية الصحية تعرض تقرير أداء الأعمال نصف السنوى على مجلس الوزراء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعرض الهيئة العامة للرعاية الصحية اليوم أمام مجلس الوزراء تقريرها لآداء الأعمال نصف السنوى متضمنًا الموقف المالي للهيئة العامة خلال النصف الأول من العام المالى 2020/2021، خلال الفترة من 1/7/2020 وحتى 31/12/2020.

وقال بيان الهيئة، إنه من المقرر أن يستعرض الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة ومساعد وزير الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، خلال تقرير الآداء نصف السنوى للهيئة بناء الهيكل التنظيمى والأطر الحاكمة للهيئة، وحزم الخدمات الصحية المقدمة من خلال المنشآت الصحية التابعة لها، وآلية تقديم الخدمة من إحكام نظم التشغيل لتقديم الخدمة بجودة وكفاءة عالية ثم قياس جودة مخرجات التشغيل، إضافة إلى جاهزية البنية التحتية لكافة المنشآت الطبية التابعة للهيئة.

وأضاف البيان، سيتناول التقرير حزم خدمات طب الأسرة التى تم تقديمها من خلال وحدات ومراكز طب الأسرة بالإضافة إلى خدمات الرعاية الصحية والعلاجية الثانوية والثالثية المقدمة من خلال المستشفيات التابعة للهيئة خلال الفترة من 1/7/2020وحتى 31/12/2020.

كما يسلط التقرير الضوء على الفحص الطبي الشامل للمنتفعين، الذى قامت به الهيئة من خلال كافة منشآتها الصحية باعتباره حق أصيل من حقوق المنتفعين، إضافة إلى استعراض آلية فتح ملفات طب الأسرة بناء على التوزيع الجغرافى للمواطنين، وإجراءات الربط السكانى على وحدات ومراكز طب الأسرة، فضلًا إلى الفحص الدورى لأصحاب الأمراض المزمنة، ثم يتناول التقرير مفهوم الجدارة الإكلينيكية وأطر الحوكمة داخل المستشفيات والتى أسهمت فى استكمال استحداث حزم الخدمات التأمينية.

وتابع البيان: من المقرر أن يتناول تقرير الآداء نصف السنوى مؤشرات الخدمات الصحية المقدمة لمنتفعى منظومة التأمين الصحي الشامل، وآلية تسجيل واعتماد المنشآت الصحية بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بعد استيفاء كافة شروط الجودة، فضلًا عن تأهيل وتدريب القوى البشرية وحرص الهيئة على التعليم والتدريب المستمر.

فيما يتم استعراض إنجازات محاور التحول الرقمي وميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تحقق مستهدفات الهيئة في أن تكون الهيئة العامة للرعاية الصحية هيئة رقمية ذكية، ودور حملات التوعية وتفعيل المسئولية المجتمعية والمساهمات الفاعلة في الأيام العلمية، كما سيتطرق إلى استعراض المبادرات التى تبنتها الهيئة، ولعل أبرزها مبادرة السياحة العلاجية [نرعاك في مصر] لاستقدام الوافدين للسياحة العلاجية.



واختتم البيان، بأن التقرير يستعرض خطة الهيئة العامة للرعاية الصحية في مجابهة فيروس كورونا بمحافظة بورسعيد، كما يتناول آلية قياس رضاء المنتفعين ورصد كافة الشكاوى ومتابعة تقديم الحلول لإزالة المعوقات التي تحول دون حصول المنتفعين على أفضل خدمة طبية ؛ وذلك لضمان حقوق المنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل، باعتبارهم هم مقياس نجاح المنظومة الجديدة.