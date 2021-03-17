شكرا لقرائتكم خبر عن أجيت جوبتيه يتولى مهامه سفيرا للهند بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت سفارة الهند بالقاهرة اليوم الأربعاء، أن السفير أجيت جوبتيه تولى مهامه سفيرا للهند فى جمهورية مصر العربية خلفا للسفير "راهولكولشريشت" الذى أنهى مدة خدمته يوم 28 فبراير 2021.
وذكرت السفارة فى بيان صحفى، أان السفير جوبتيه التحق بالسلك الدبلوماسى بالهند فى عام 1991.. وشغل منصب سفير الهند فى الدنمارك خلال الفترة من سبتمبر 2017 وحتى مارس 2021، مضيفة أن السفير الجديد متزوج من السيدة بريتى جوبتيه ولديهما ابنة.