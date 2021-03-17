شكرا لقرائتكم خبر عن أجيت جوبتيه يتولى مهامه سفيرا للهند بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت سفارة الهند بالقاهرة اليوم الأربعاء، أن السفير أجيت جوبتيه تولى مهامه سفيرا للهند فى جمهورية مصر العربية خلفا للسفير "راهولكولشريشت" الذى أنهى مدة خدمته يوم 28 فبراير 2021.