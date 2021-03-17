شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: غلق كيانين وهميين يعملان بدون ترخيص فى الدقهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا من السيد عطا رئيس قطاع التعليم، حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة في مداهمة الكيانات التعليمية، التي تقوم بمزاولة العملية التعليمية بدون ترخيص.

وأشار التقرير الصادر عن وزارة التعليم العالى إلى قيام لجنة الضبطية القضائية بمداهمة كيانين وهميين، وهما:



• أكاديمية طيبة الدولية للهندسة والعلوم الصحية، ومقرها في (شارع السعيد الشرقاوي متفرع من شارع جيهان، الحى الأول، حي الجامعة أمام بوابة القرية الأولمبية بمحافظة الدقهلية)، حيث تبين أن هذه المنشأة تقوم بمزاولة أنشطة تعليمية دون ترخيص، وتمنح شهادات غير معتمدة لغير المتخصصين.

• أكاديمية التمريض الخاص والمسماه (HP ACADEMY) ومقرها في ( 3 شارع صبرى صديق أمام بوابة العيادات الخارجية للمستشفى الدولى "الاستاد" بالمنصورة محافظة الدقهلية)؛ وتقوم بمزاولة أنشطة تعليمية دون ترخيص، وتقوم بمنح شهادات تعليمية دون ترخيص ومنح دبلومات فى العلوم الصحية دون الحصول على ترخيص.

وأصدر الوزير قرارًا بغلق المنشأتين؛ وخاطب محافظ الدقهلية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور، وضمان عدم التلاعب بهم.

وطالب الوزير الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية، والالتزام بالجامعات والمعاهد المعتمدة الموجودة على الموقع الرسمى لوزارة التعليم العالى.