سفير مصر بألمانيا يلقى محاضرة للترويج للاستثمار والتعاون الاقتصادى بين البلدين

القاهرة - سامية سيد - يلقى السفير المصرى خالد جلال عبد الحميد سفير مصر فى ألمانيا محاضرة افتراضية عبر الإنترنت حول "الإمكانات المتنوعة للشركات الألمانية الصغيرة والمتوسطة فى مصر"، بهدف الترويج للاستثمار والتعاون الاقتصادى بين الشركات الألمانية والمصرية، وذلك فى "الصالون الدبلوماسى المصرى" يوم 31 من مارس الجارى، وذلك تحت مظلة المنظمة العربية الأورومتوسطية للتعاون الاقتصادى.

ووجهت الدعوة لعدد من رؤساء الشركات الصغيرة والمتوسطة فى ألمانيا وفى مصر، والمسؤولين الألمان والمصريين، والإعلاميين، للاستماع إلى المحاضرة، بهدف بحث سبل التعاون المصرى الألمانى فى هذا المجال.

وتركز كلمة السفير على فرص الأعمال والاستثمارات المستدامة ويلقى نظرة على القطاعات النامية والصناعات الجديدة فى مصر بالإضافة إلى التحديات القائمة والناشئة مع الحلول اللازمة وإمكانات التعاون المصرى الألمانى.

وتعد ألمانيا إحدى أكبر 5 دول موردة لمصر حيث تقوم الشركات الألمانية بشكل أساسي بتوريد الآلات والمنتجات الكيماوية والسيارات وقطع غيار السيارات بالإضافة إلى التكنولوجيا الكهربائية لمصر.

وبلغت قيمة الصادرات الألمانية إلى مصر عام 2020 نحو 4.015 مليار يورو ما يجعل مصر من أهم شركاء ألمانيا فى التجارة الخارجية العربية، فيما سجلت الواردات أيضًا مستوى مرتفعًا بلغ 1.047 مليار يورو لعام "2020" والاتجاه آخذ في الارتفاع، حيث تستورد ألمانيا بشكل أساسى من مصر النفط والمنسوجات والملابس والمواد الغذائية.

