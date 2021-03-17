شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن توفير مراجعة فى اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة مساء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، توفير مراجعة فى مادة اللغة العربية لجميع طلاب الصف الثالث الثانوي، اليوم الأربعاء 17 مارس الساعة 7 مساءً، ويمكن للطلاب متابعة البث المباشر لمراجعة مادة اللغة العربية وكتابة الأسئلة في التعليقات للإجابة عليها أثناء البث.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يمكن لطلاب المرحلة الثانوية، أيضا فى الشعبة العلمية، اكتشاف مصادر منصة بريتانيكا المتنوعة والتفاعلية في مادة الفيزياء، كما يمكنهم الوصول للأسئلة والإجابات استعداداً للاختبارات الشهرية القادمة من خلال منصة إدارة التعلم LMS على موقع بنك المعرفة المصرى.