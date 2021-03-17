ارتفاع الحرارة وأتربة عالقة.. الأرصاد تعلن طقس 6 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية الظواهر الجوية خلال الفترة من الأربعاء 17 مارس حتى الإثنين 22 مارس، والتي جاءت على النحو التالي:

الأربعاء:

شبورة مائية خفيفة صباحا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء، كما تنشط الرياح على السواحل الشمالية الغربية.

الخميس:

شبورة مائية خفيفة صباحا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء، كما تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء.

الجمعة:

شبورة مائية خفيفة صباحا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء، كما تنشط الرياح على السواحل الشمالية الغربية.

وأشارت الهيئة إلى أنه بداية من السبت حتى الاثنين المقبل ارتفاع درجات الحرارة على أغلب المناطق بقيم تتراوح بين 6 - 8 درجات.

السبت:

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

الأحد:

أتربة عالقة نهارًا على مناطق من القاهرة والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

الإثنين:

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية.​