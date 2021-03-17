شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الإسكندرية تعلن الوضع الوبائي لـ كورونا: انخفاض الاصابات لـ0.3% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور سعيد مأمون السقعان، وكيل وزارة الصحة والسكان في الاسكندرية، الوضع الوبائى لفيروس كورونا المستجد الراهن،حيث تشهد المحافظة استقرار في الوضع الوبائي وانخفاض معدل الاصابات، خلال الفترة الاخيرة من ١.٤% ليصبح ٠.٣%، ما يجعل الاسكندرية الاقل بين محافظات الجمهورية في معدل الاصابة بالفيروس.

وقال «السقعان»، أن استقرار الوضع الوبائى يأتى نتيجة جهود وزارة الصحة والسكان بناءا على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والدور الاعلامي لمحافظة الاسكندرية، حرصاً من اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية على رفع الوعي، وكذلك التزام المواطن السكندري باتباع الاجراءات الاحترازية، مشدداً على أهمية الاستمرار بالالتزام بالاجراءات الاحترازية خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن وسط جاءت في صدارة المناطق بمعدلات الاصابة بالفيروس بمعدل ٣٤٣ اصابة لكل ١٠٠ ألف مواطن، فيما جاءت الأقل في معدلات الاصابة منطقة العامرية بمعدل ١٠١ اصابة لكل ١٠٠ ألف نسمة، مشيراً إلى اكتشاف ١٢٣٧ اصابة من خارج المحافظة.

«السقعان»: «وسط» الأعلى بين المناطق بمعدل 343 إصابة لكل 100 ألف والعامرية الأقل بـ101 لكل 100 ألف

وأوضح أن حوالى ٨٣ % من الحالات المؤكد اصابتها بالفيروس تماثلت للشفاء وأن معدلات الوفيات بالمحافظة انخفضت خلال الفترة الأخيرة، حيث يوجد فقط ٥% من الحالات المؤكدة تحت العلاج مابين العزل المنزلي للحالات البسيطة والاقامة بالقسم الداخلي للحالات المتوسطة والاقامة بالعناية المركزة للحالات الحرجة وتقدم خدمات الفرز والتصنيف والعزل من خلال ١٧ مستشفي بالمحافظة منها ٢ للعزل بخلاف ٢ مستشفى للصدر وحميات الاسكندرية و١٢ مستشفي للعزل والفرز والاشتباه تتبع وزارة الصحة بهيئاتها كاملة التجهيز، مشريا إلى أنه في اطار حرص الوزيرة على تقديم خدمات علاجية لمصابي فيروس كورونا تم ضخ كميات كافية من ادوية البروتوكول العلاجي والمستلزمات الوقائية وتم زيادة اسرة العناية المركزة والداخلي المخصصة للعزل.

وأشار إلى تفعيل غرف ادارة ازمة كورونا بديوان عام المحافظة، على مدار الساعة وربطها بغرف طوارئ مديرية الشؤون الصحية بالاسكندرية ليتم تسكين أي حالة ايجابية فور ثبوت ايجابيتها والتنسيق لتقديم الخدمات العلاجية الطارئة لمصابي فيروس كورونا المستجد كاجراء القسطرة القلبية الطارئة والولادة وجراحات العظام وغيرها من الخدمات الطارئة، وذلك من خلال مستشفيات وزارة الصحة باختلاف هيئاتها.

ودعا وكيل وزارة الصحة، أبناء الاسكندرية من ذوي الامراض المزمنة والاورام للتسجيل لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد من خلال ثلاث مراكز لتلقي اللقاح وهي مركز صحة العمراوي بحي المنتزة ومركز صحة المفروزة بمنيا البصل والمركز الافريقي لصحة المرأة بحي العطارين، موضحاً أن اللقاح يحمي متلقيه من وصول حالات الاصابة بفيروس كورونا باعراض شديدة أو حرجة بنسبة ١٠٠%، كما انه اثبت فاعلية في الوقاية من المرض بنسبة ٨٦% ويساهم في اجسام مضادة لفيروس كورونا بنسبة ٩٩%.

وقال ان اجمالي عدد متلقى اللقاح بمحافظة الاسكندرية تعدى ٢٥٠٠ متطعم وان مراكز التطعيم في انتظار المزيد.

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