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اسعار الخضروات والفاكهة فى مصر اليوم 17 مارس 2021

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غادة عبد الحافظ 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن اسعار الخضروات والفاكهة فى مصر اليوم 17 مارس 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار


شهدت أسعار الخضروات والفاكهة فى مصر اليوم الأربعاء 17 مارس 2021 استقرارا في سوق الجملة بينما ، ويضاف إلى السعر بين 1 إلى 3 جنيه في أسواق التجزئة ولكن السعر يختلف من منطقة لاخرى ومن محافظة لأخرى .
تنشر "المصرى اليوم" اسعار الجملة للخضروات والفاكهة فى مصر اليوم الاربعاء ويضاف عليها من 1 الى 3 جنيه للتجزئة.

أسعار الخضروات فى مصر اليوم الاربعاء 17 مارس 2021

سعر الطماطم بين 1 جنيه و1.80 جنيه.

سعر البطاطس بين 1.10 جنيه و2.30 جنيه.

سعر البصل بين 2.50 جنيهات و5 جنيهات.

سعر الكوسة بين 2 جنيه و4 جنيهات.

سعر الفاصوليا بين 5 جنيه و13 جنيهات.

سعر الباذنجان البلدي بين 1.75 جنيه و4 جنيهات.

سعر الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات.

سعر الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات.

سعر الملوخية بين 5 جنيه و7 جنيهات.

سعر الخيار البلدي بين 1.50 و4 جنيهات.

اسعار الفاكهة فى مصر اليوم الاربعاء 17 مارس 2021

سعر البرتقال البلدي بين 2.50 و4.50 جنيهات.

سعر البرتقال السكري بين 3 و4.50 جنيهات.

سعر الليمون البلدي بين 6 جنيه و16 جنيهات.

سعر الرومان بين 7 و10 جنيهات.

سعر الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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