شكرا لقرائتكم خبر عن اسعار الخضروات والفاكهة فى مصر اليوم 17 مارس 2021 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أسعار الخضروات فى مصر اليوم الاربعاء 17 مارس 2021
سعر الطماطم بين 1 جنيه و1.80 جنيه.
سعر البطاطس بين 1.10 جنيه و2.30 جنيه.
سعر البصل بين 2.50 جنيهات و5 جنيهات.
سعر الكوسة بين 2 جنيه و4 جنيهات.
سعر الفاصوليا بين 5 جنيه و13 جنيهات.
سعر الباذنجان البلدي بين 1.75 جنيه و4 جنيهات.
سعر الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات.
سعر الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات.
سعر الملوخية بين 5 جنيه و7 جنيهات.
سعر الخيار البلدي بين 1.50 و4 جنيهات.
اسعار الفاكهة فى مصر اليوم الاربعاء 17 مارس 2021
سعر البرتقال البلدي بين 2.50 و4.50 جنيهات.
سعر البرتقال السكري بين 3 و4.50 جنيهات.
سعر الليمون البلدي بين 6 جنيه و16 جنيهات.
سعر الرومان بين 7 و10 جنيهات.
سعر الجوافة بين 4 و7 جنيهات.
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