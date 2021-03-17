شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن الأربعاء 17 مارس 2021 ( تفاصيل أسعار الطيور والبيض ) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
اسعار الدواجن والبط في مصر اليوم الاربعاء 17 مارس 2021
سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء داخل بورصة الدواجن الرئيسية بين 24 إلى 26 جنيه للكيلو
وسعر الفراخ الساسو من 32 إلى 34 جنيه للكيلو.
كما تراوحت سعر أمهات الدواجن البيضاء بين 20 إلى 22 جنيها للكيلو
والدواجن البلدي سعر 34 إلى 37 جنيهًا للكيلو.
أما أسعار الفراخ الأوراك سجلت 32 جنيه للكيلو .
بينما سجلت أسعار البط سعر 45 جنيها للكيلو.
وسجلت أسعار الفراخ الرومي 50 جنيه للكيلو.
اسعار الكتاكيت في مصر اليوم الاربعاء 17 مارس 2021
كتكوت أبيض 7.5 جنيه
كتكوت ساسو 4.5 جنيه
كتكوت بلدي 2 جنيه
كتكوت فيومي 2 جنيه
كتكوت هجين 2 جنيه
كتاميت بط مسكوفي ومولر 10 جنيه
اسعار البيض في مصر اليوم الاربعاء 17 مارس 2021
سجل سعر البيض الأبيض والأحمر سعر من 31 إلى 34 جنيها للكرتونة
والبيض البلدي بين 37 إلى 39 جنيهًا للكرتونة.
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