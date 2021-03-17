أسعار الدواجن الأربعاء 17 مارس 2021 ( تفاصيل أسعار الطيور والبيض )

والبيض البلدي بين 37 إلى 39 جنيهًا للكرتونة.

سجل سعر البيض الأبيض والأحمر سعر من 31 إلى 34 جنيها للكرتونة

اسعار البيض في مصر اليوم الاربعاء 17 مارس 2021

اسعار الكتاكيت في مصر اليوم الاربعاء 17 مارس 2021

والدواجن البلدي سعر 34 إلى 37 جنيهًا للكيلو.

كما تراوحت سعر أمهات الدواجن البيضاء بين 20 إلى 22 جنيها للكيلو

وسعر الفراخ الساسو من 32 إلى 34 جنيه للكيلو.

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء داخل بورصة الدواجن الرئيسية بين 24 إلى 26 جنيه للكيلو

اسعار الدواجن والبط في مصر اليوم الاربعاء 17 مارس 2021

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية