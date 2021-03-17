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أسعار الدواجن الأربعاء 17 مارس 2021 ( تفاصيل أسعار الطيور والبيض )

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غادة عبد الحافظ 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار


شهدت اسعار الدواجن، اليوم الاربعاء 17 مارس 2021 حالة من الاستقرار التسبى، حيث يتراوح سعر الدواجن البيضاء للمستهلك بين 28 أو 31 جنيهًا .
«المصرى اليوم «تنشر اسعار الدواجن والكتاكيت والبيض بالمزرعة اليوم الأربعاء 17 مارس ويضاف عليها ما بين 3 إلى 5 جنيهات في أسواق التجزئة .

اسعار الدواجن والبط في مصر اليوم الاربعاء 17 مارس 2021


سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء داخل بورصة الدواجن الرئيسية بين 24 إلى 26 جنيه للكيلو

وسعر الفراخ الساسو من 32 إلى 34 جنيه للكيلو.

كما تراوحت سعر أمهات الدواجن البيضاء بين 20 إلى 22 جنيها للكيلو

والدواجن البلدي سعر 34 إلى 37 جنيهًا للكيلو.

أما أسعار الفراخ الأوراك سجلت 32 جنيه للكيلو .

بينما سجلت أسعار البط سعر 45 جنيها للكيلو.

وسجلت أسعار الفراخ الرومي 50 جنيه للكيلو.


اسعار الكتاكيت في مصر اليوم الاربعاء 17 مارس 2021

كتكوت أبيض 7.5 جنيه

كتكوت ساسو 4.5 جنيه

كتكوت بلدي 2 جنيه

كتكوت فيومي 2 جنيه

كتكوت هجين 2 جنيه

كتاميت بط مسكوفي ومولر 10 جنيه

اسعار البيض في مصر اليوم الاربعاء 17 مارس 2021


سجل سعر البيض الأبيض والأحمر سعر من 31 إلى 34 جنيها للكرتونة

والبيض البلدي بين 37 إلى 39 جنيهًا للكرتونة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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