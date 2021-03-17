شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة شخص في تصادم سيارة بعمود إنارة في شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب شخص بإصابات طفيفة في حادث تصادم سيارة بعمود إنارة، بشمال سيناء.

وقالت المصادر وشهود العيان، أن سيارة 3/4 نقل اصطدمت بعمود إنارة على الطريق الدولى «العريش /القنطرة شرق» بين قرية النجاح وتجمع الدراويش، بمركز بئر العبد، نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق.

أسفر الحادث عن إصابة شخص بإصابات طفيفة، بجانب سقوط عمود الإنارة، حيث قام قسم الكهرباء بمجلس المدينة بإصلاحه عقب الحادث.