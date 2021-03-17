شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ضوابط قطاع المعاهد الأزهرية للنجاح فى صفوف النقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضح قطاع المعاهد الأزهرية ضوابط النجاح والانتقال للصفوف الأعلى لصفوف النقل والشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2020-2021 ، حيث تحسب درجة 50% على متحان الفصل الدراسى الأول، و 50% على الدرجات التي يحصل عليها الطالب من متوسط درجات امتحانات شهور " مارس وأبريل ومايو".

فيما يشترط لنجاح الطالب حصوله على 50% من مجموع الفصلين الدراسيين لكل مادة بشرط ألا تقل الدرجة التي يحصل عليها في أي مادة " متوسط درجات امتحانات الأشهر الثلاثة في نهاية الفصل الدراسى الثانى" عن 25 %.

ويتم امتحان الطلاب الذين تخلفوا عن حضور امتحانات الفصل الدراسى الأول بسؤال خاص بهم من خلال امتحان " شهر مايو" لكل مادة.