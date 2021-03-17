شكرا لقرائتكم خبر عن القومية للأنفاق: انتهاء تنفيذ مونوريل 6 أكتوبر بداية 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الهيئة القومية للأنفاق تنفيذها برنامجا زمنيا مضغوطا لسرعة إنجاز مشروع مونوريل 6 أكتوبر الممتد بطول 42 كم شاملا 12 محطة علوية رابطا مدن الشيخ زايد و6 أكتوبر ومناطق شمال الجيزة، وأنه مخطط الانتهاء من أعمال تنفيذ المشروع وافتتاحه أمام الجمهور خلال عامين بدلا من 3 سنوات.

وأضافت المصادر لـ"الخليج 365"، أنه متوقع انتهاء تنفيذ المشروع وتشغيله أمام الجمهور بداية 2023، على أن تتولى شركة بومباردييه العالمية إدارة وتشغيل المشروع بعد تنفيذه، وصيانة قطاراته لمدة 15 عاما نظير مقابل مالى سنوي ثابت، دون أن تتدخل في تحديد سعر تذكرته.

وقالت المصار، إن تحديد سعر تذكرة المونوريل سيظل مسئولية الحكومة ممثلة في وزارة النقل، وأن دور شركة الإدارة سيقتصر على تقديم التوصية بشأن سعر التذكرة الاقتراحات التي من شأنها زيادة إيرادات المشروع بعد تشغيله للجمهور، وأنها ستكون مسئولة عن كامل الإدارة والصيانة للمشروع بعد تنفيذه.

وأوضحت المصادر، أن تحالف شركتى المقاولون العرب وبومباردييه العالمية يتولان حاليا تنفيذ مشروع مونوريل 6 أكتوبر تحت إشراف الهيئة القومية للأنفاق، حيث تنفذ شركة المقاولون العرب الأعمال الإنشائية والمدنية والجسر العلوى لمسار المشروع، فيما تنفذ شركة بومباردييه نظم الإشارات والاتصالات والتحكم وتوريد القطارات التى ستعمل بالمشروع عقب انتهاء تنفيذه.

وأشارت المصادر، إلى أن مشروع مونوريل 6 أكتوبر يربط مع شبكة مترو أنفاق القاهرة الكبرى فى محطة وادى النيل ضمن المرحلة الثالثة من الخط الثالث الجارى تنفيذها حاليا، كما أنه سيربط مع مشروع القطار السريع الممتد من العين السخنة حتى العلمين خلال مروره بـ6 أكتوبر والجارى تنفيذه حاليا.

ولفتت المصادر، إلى أن مسار المشروع سيكون علويا بالكامل عبارة عن مجموعة كبارى ممتدة، شاملا 12 محطة علوية، مشيرة إلى أن المونوريل سيسير عبر الكوبرى العلوى الممتد المنعزل تماما عن التقاطعات المرورية المجاورة، وستبلغ الطاقة القصوى له لنقل الركاب 45 ألف راكب فى الساعة.

ويعتبر هذا المشروع ثانى مونوريل يتم تنفيذه فى مصر بعد مونوريل العاصمة الإدارية الذى ينفذه تحالف شركتى أوراسكوم للإنشاءات وبومباردييه العالمية بتكلفة إجمالية للمشروعين تصل إلى 3 مليار يورو، والسرعة التصميمة للمونوريل ستبلغ 80 كم/س، وسيتم قطع الرحلة من بداية المشروع حتى نهايته 32 دقيقة تقريبا.

وسيساهم المشروع فى تخفيف الزحام المرورى على مداخل وسط وجنوب وغرب القاهرة الكبرى خصوصا على محور 26 يوليو، والمونوريل سيسير على خط حديدى مفرد مثبت على مسار الكوبرى العلوى الممتد، ويضم مونوريل 6 أكتوبر محطات (وادى النيل – الطريق الدائرى – المريوطية – المنصورية - التقاطع مع طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوى - هايبر وان – جهينة - هيئة المجتمعات العمرانية - الحصرى – دار الفؤاد – المنطقة الصناعية – القطار السريع).