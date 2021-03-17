شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم .. مؤتمر جماهيري لتطوير الريف المصري في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينظم مركز إعلام المنيا، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، الأربعاء، بالتعاون مع محافظة المنيا ونادى مغاغة الرياضي، مؤتمرا جماهيريا يحضره اللواء الوزير أسامة القاضي، محافظ المنيا، والدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ، ولفيف من وكلاء الوزارات وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات بمركز مغاغه، بقاعة حورس بمدينة مغاغة.

وبحسب بيان، يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» واحتفالاً بالعيد القومي الـ 102 لمحافظة المنيا.