شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب عالميًا اليوم الأربعاء 17 مارس 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حيث ارتفع سعر الذهب بالنسبة العقود الآجلة، خلال الدورة الآسيوية اليوم الأربعاء.حسب تصنيف كومكس لبورصة نيويورك التجارية, حيث تمت تجارة العقود الآجلة للذهب تسليم ابريل بنسبة 0.22%، وبلغ سعر الأونصة، 1734.65$ بينما كانت التعاملات بالأمس الثلاثاء للعقود الآجلة في البورصات العالمية 1731 دولار فقط وهو يبشر بتحسن الوضع خلال تعاملات اليوم تزامنا مع انتظار ما يسفر عنه اجتماع البنك الفيدرالى الأمريكى.

وشهد سعر الذهب للتعاملات الفورية في البورصات العالمية، ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر التداول للأونصة وقت كتابة التقرير 1,736.62 $ بينما كانت سعرها فى نهاية التعاملات أمس 1713.13 دولار ويكاد يتساوي مع السعر الافتتاحي البالغ 1731.37 دولار.

وسيتوقف سعر الذهب خلال الفترة القادمة على البيانات والتوقعات الاقتصادية للجنة الاحتياطي الفيدرالي الامريكي إلى جانب المؤتمر الصحفي لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم والتى ستحدد سعر الفائدة ومستقبل الأسعار خلال الفترة القادمة.

يتوقف سعر الذهب على قرارات هامة اليوم الأربعاء "تعرف عليها"

ننشر سعر الذهب اليوم الاربعاء 17 مارس 2021 فى البورصات العالمية

الوحدة الدولار

1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 55.83 $

2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 51.18 $

3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 48.85 $

4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 41.88 $

5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 32.57 $

6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 27.92 $

7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 23.26 $

8 سعر الذهب عيار 9 قيراط 20.94 $

9 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) 390.84 $

10 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 1,736.62 $

11 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) 5,583.36 $

12 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط 55,833.63 $

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