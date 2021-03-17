شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الأربعاء 17 مارس 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 17 مارس 2021 استقرارا في مستهل التداولات بعد ارتفاع سعر الذهب في ختام تعاملات أمس الثلاثاء، بمقدار 4 جنيهات لكل جرام بحسب الأعيرة المختلفة.

ووصل سعر الجرام الواحد من الذهب عيار 21 الأوسع انتشارا في مصر إلى نحو 764 جنيها، بعد أن كانت صباح أمس الثلاثاء 760 جنيها فقط للجرام الواحد.

وبلغ سعر الجرام من عيار 24 نحو 873 جنيها لكل جرام بعد أن سجل أمس 869 جنيها، بينما سجل سعر الجرام الواحد من عيار 18 نحو 654 جنيها، بارتفاع 3 جنيهات فقط في كل جرام.

وتتباين أسعار الذهب في مصر بسبب المصنعية من محل مجوهرات إلى آخر، حيث يتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما تزيد نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن «31.1 جرام» كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.