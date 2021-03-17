شكرا لقرائتكم خبر عن 90% من القراء يطالبون بزيادة المجمعات الصناعية بالمحافظات لجلب الاستثمارات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب زيادة المجمعات الصناعية بالمحافظات لجلب الاستثمارات، أيد غالبية القراء مطالب زيادة المجمعات الصناعية بالمحافظات لجلب الاستثمارات.
وأيد 90% من القراء مطالب زيادة المجمعات الصناعية بالمحافظات لجلب الاستثمارات، بينما عارض 10% من القراء مطالب زيادة المجمعات الصناعية بالمحافظات لجلب الاستثمارات.