90% من القراء يطالبون بزيادة المجمعات الصناعية بالمحافظات لجلب الاستثمارات

وأيد 90% من القراء مطالب زيادة المجمعات الصناعية بالمحافظات لجلب الاستثمارات، بينما عارض 10% من القراء مطالب زيادة المجمعات الصناعية بالمحافظات لجلب الاستثمارات.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012