شكرا لقرائتكم خبر عن خطر الزيادة السكانية.. تعرف بالأرقام على ارتفاع عدد السكان خلال السنوات الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا تزال أزمة الزيادة السكانية تحديا كبيرا أمام مختلف الدول على اختلاف أنظمتها سواء المتقدمة أو النامية، تلك الأزمة التي أصبحت تفرض على المجتمع كله مواجهتها والتصدي لها، ويرصد الخليج 365 الزيادة السكانية خلال السنوات الماضية طبقا للإحصائيات الرسمية:

- تضاعف عدد السكان في مصر من 20 مليونا عام 1950 إلى 40 مليونا عام 1978.

- في عام 2005 زاد العدد إلى نحو 70 مليون نسمة.

- بينما بلغ عدد سكان مصر فى الداخل 87.9 مليون نسمة في عام 2015.

- في عام 2016 وصل عدد السكان إلى 92 مليون نسمة، في حين وصلوا 94.7 مليون نسمة وفقًا لتعداد 2017.

- في بداية عام 2018 وصل عدد السكان إلى 96.3 مليون نسمة، وفي عام 2019 وصلوا إلى 98 مليون نسمة.

- في عام 2020 وصل العدد إلى أكثر 100 مليون نسمة.