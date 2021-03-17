5 شروط لتعيين المرأة مندوبا مساعدا فى مجلس الدولة.. تعرف عليها

القاهرة - سامية سيد - تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بادر مجلس الدولة فى اليوم العالمي للمرأة، بتعيين عناصر نسائية في مجلس الدولة والنيابة العامة، من خلال الموافقة على تعيين عدد من عضوات النيابة الإدارية وعضوات هيئة قضايا الدولة، بطريق النقل لمجلس الدولة، لشغل وظيفة (مندوب) أو وظيفة (نائب) بالمجلس.

وقال المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، إن إدارة المجلس وضعت عدة شروط وضوابط لنقل العضوات من النيابة الإدارية أو قضايا الدولة إلى مجلس الدولة، وأهم هذه الشروط: