شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد الإفطار وعدد ساعات الصيام طوال شهر رمضان المعظم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حوالى 27 يوما تتبقى على شهر رمضان المعظم، الذى ينتظره ملايين المسلمين حول العالم، حيث كشفت الحسابات المبدئية أن غرة شهر رمضان المعظم لعام 2021 فلكيا ستكون الثلاثاء 13 أبريل المقبل.

وينشر ”الخليج 365” إمساكية لشهر رمضان المعظم لعام 1442 هجريا، بمدينة القاهرة، وتوقيتات الإفطار والإمساك وعدد ساعات الصيام وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

- الثلاثاء 13 أبريل الموافق 1 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و41 دقيقة، صلاة المغرب 6:21، العشاء 7:42، السحور 1:40، إمساك 3:40، الفجر 4:00، الشروق 5:30، الظهر 11:55، العصر 3:30.

- الأربعاء 14 أبريل الموافق 2 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و43 دقيقة، صلاة المغرب 6:22، العشاء 7:42، السحور 1:39، إمساك 3:39، الفجر 3:59، الشروق 5:29، الظهر 11:55، العصر 3:30.

- الخميس 15 أبريل الموافق 3 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و45 دقيقة، صلاة المغرب 6:22، العشاء 7:43، السحور 1:37، إمساك 3:37، الفجر 3:57، الشروق 5:28، الظهر 11:55، العصر 3:30.



- الجمعة 16 أبريل الموافق 4 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و47 دقيقة، صلاة المغرب 6:23، العشاء 7:44، السحور 1:36، إمساك 3:36، الفجر 3:56، الشروق 5:27، الظهر 11:55، العصر 3:30.

- السبت 17 أبريل الموافق 5 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و49 دقيقة، صلاة المغرب 6:24، العشاء 7:45، السحور 1:35، إمساك 3:35، الفجر 3:55، الشروق 5:26، الظهر 11:54، العصر 3:30.

- الأحد 18 أبريل الموافق 6 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و51 دقيقة، صلاة المغرب 6:24، العشاء 7:46، السحور 1:33، إمساك 3:33، الفجر 3:53، الشروق 5:25، الظهر 11:54، العصر 3:30.

- الاثنين 19 أبريل الموافق 7 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و53 دقيقة، صلاة المغرب 6:25، العشاء 7:46، السحور 1:32، إمساك 3:32، الفجر 3:52، الشروق 5:24، الظهر 11:54، العصر 3:30.

- الثلاثاء 20 أبريل الموافق 8 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و55 دقيقة، صلاة المغرب 6:25، العشاء 7:47، السحور 1:31، إمساك 3:31، الفجر 3:51، الشروق 5:23، الظهر 11:54، العصر 3:30.

- الأربعاء 21 أبريل الموافق 9 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و57 دقيقة، صلاة المغرب 6:26، العشاء 7:48، السحور 1:29، إمساك 3:29، الفجر 3:49، الشروق 5:22، الظهر 11:54، العصر 3:30.

- الخميس 22 أبريل الموافق 10 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و59 دقيقة، صلاة المغرب 6:27، العشاء 7:49، السحور 1:28، إمساك 3:28، الفجر 3:48، الشروق 5:21، الظهر 11:53، العصر 3:29.

- الجمعة 23 أبريل الموافق 11 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و1 دقيقة، صلاة المغرب 6:27، العشاء 7:50، السحور 1:27، إمساك 3:27، الفجر 3:47، الشروق 5:19، الظهر 11:53، العصر 3:29.

- السبت 24 أبريل الموافق 12 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و2 دقيقة، صلاة المغرب 6:28، العشاء 7:51، السحور 1:26، إمساك 3:26، الفجر 3:46، الشروق 5:18، الظهر 11:53، العصر 3:29.

- الأحد 25 أبريل الموافق 13 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و4 دقيقة، صلاة المغرب 6:29، العشاء 7:52، السحور 1:24، إمساك 3:24، الفجر 3:44، الشروق 5:18، الظهر 11:53، العصر 3:29.

- الاثنين 26 أبريل الموافق 14 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و6 دقيقة، صلاة المغرب 6:29، العشاء 7:52، السحور 1:23، إمساك 3:23، الفجر 3:43، الشروق 5:17، الظهر 11:53، العصر 3:29.

- الثلاثاء 27 أبريل الموافق 15 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و8 دقيقة، صلاة المغرب 6:30، العشاء 7:53، السحور 1:22، إمساك 3:22، الفجر 3:42، الشروق 5:16، الظهر 11:52، العصر 3:29.

- الأربعاء 28 أبريل الموافق 16 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و10 دقيقة، صلاة المغرب 6:31، العشاء 7:54، السحور 1:21، إمساك 3:21، الفجر 3:41، الشروق 5:15، الظهر 11:52، العصر 3:29.

- الخميس 29 أبريل الموافق 17 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و12 دقيقة، صلاة المغرب 6:31، العشاء 7:55، السحور 1:19، إمساك 3:19، الفجر 3:39، الشروق 5:14، الظهر 11:52، العصر 3:29.



- الجمعة 30 أبريل الموافق 18 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و14 دقيقة، صلاة المغرب 6:32، العشاء 7:56، السحور 1:18، إمساك 3:18، الفجر 3:38، الشروق 5:13، الظهر 11:52، العصر 3:29.

- السبت 1 مايو الموافق 19 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و16 دقيقة، صلاة المغرب 6:32، العشاء 7:57، السحور 1:17، إمساك 3:17، الفجر 3:37، الشروق 5:12، الظهر 11:52، العصر 3:29.

- الأحد 2 مايو الموافق 20 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و17 دقيقة، صلاة المغرب 6:33، العشاء 7:58، السحور 1:16، إمساك 3:16، الفجر 3:36، الشروق 5:11، الظهر 11:52، العصر 3:29.

- الاثنين 3 مايو الموافق 21 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و19 دقيقة، صلاة المغرب 6:34، العشاء 7:59، السحور 1:15، إمساك 3:15، الفجر 3:35، الشروق 5:10، الظهر 11:52، العصر 3:29.

- الثلاثاء 4 مايو الموافق 22 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و21 دقيقة، صلاة المغرب 6:34، العشاء 8:00، السحور 1:13، إمساك 3:13، الفجر 3:33، الشروق 5:09، الظهر 11:52، العصر 3:29.

- الأربعاء 5 مايو الموافق 23 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و23 دقيقة، صلاة المغرب 6:35، العشاء 8:01، السحور 1:12، إمساك 3:12، الفجر 3:32، الشروق 5:08، الظهر 11:52، العصر 3:29.

- الخميس 6 مايو الموافق 24 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و24 دقيقة، صلاة المغرب 6:36، العشاء 8:01، السحور 1:11، إمساك 3:11، الفجر 3:31، الشروق 5:08، الظهر 11:51، العصر 3:29.

- الجمعة 7 مايو الموافق 25 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و26 دقيقة، صلاة المغرب 6:36، العشاء 8:02، السحور 1:10، إمساك 3:10، الفجر 3:30، الشروق 5:07، الظهر 11:51، العصر 3:28.

- السبت 8 مايو الموافق 26 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و28 دقيقة، صلاة المغرب 6:37، العشاء 8:03، السحور 1:09، إمساك 3:09، الفجر 3:29، الشروق 5:06، الظهر 11:51، العصر 3:28.

- الأحد 9 مايو الموافق 27 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و30 دقيقة، صلاة المغرب 6:38، العشاء 8:04، السحور 1:08، إمساك 3:08، الفجر 3:28، الشروق 5:05، الظهر 11:51، العصر 3:28.

- الإثنين 10 مايو الموافق 28 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و31 دقيقة، صلاة المغرب 6:38، العشاء 8:05، السحور 1:07، إمساك 3:07، الفجر 3:27، الشروق 5:05، الظهر 11:51، العصر 3:28.

- الثلاثاء 11 مايو الموافق 29 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و33 دقيقة، صلاة المغرب 6:39، العشاء 8:06، السحور 1:06، إمساك 3:06، الفجر 3:26، الشروق 5:04، الظهر 11:51، العصر 3:28.

- الأربعاء 12 مايو الموافق 30 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و35 دقيقة، صلاة المغرب 6:40، العشاء 8:07، السحور 1:05، إمساك 3:05، الفجر 3:25، الشروق 5:03، الظهر 11:51، العصر 3:28.