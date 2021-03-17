شكرا لقرائتكم خبر عن 20 صورة من حياة البابا شنودة الثالث فى الذكرى التاسعة لرحيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوافق اليوم الأربعاء الذكرى التاسعة على رحيل البابا شنودة الثالث بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية، والذى توفى عن عمر يناهز 89 عاما، حيث توفى فى 17 مارس 2012، وشيعت جنازته يوم الثلاثاء 20 مارس من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية حتى مثواه الأخير بدير الأنبا بيشوى بوادى النطرون ، في جنازة مهيبة حضرها كافة طوائف الشعب المصرى.



جثمان البابا شنودة الثالث

البابا شنودة الثالث ولد باسم نظير جيد بقرية سلام فى محافظة أسيوط عام 1923 ، دخل دير السريان قاصدًا الرهبنة عام 1953حتى صار أسقفًا ‏للتعليم ، والتحق بجامعة فؤاد الأول، فى قسم التاريخ، وحصل على ‏الليسانس بتقدير (ممتاز) عام 1947.‏



البابا شنودة بدير وادى النطرون

بعد حصوله على الليسانس بثلاث سنوات تخرج من الكلية ‏الإكليريكية ، ثم دخل الخدمة العسكرية ضابطاً برتبة ملازم بالجيش، ورسم راهباً باسم (أنطونيوس السرياني) في يوم السبت 18 يوليو ‏‏1954‏، ومن عام 1956 إلى عام 1962 عاش حياة الوحدة في مغارة تبعد ‏حوالى 7 أميال عن مبنى الدير‏.



البابا شنودة فى خلوة روحية بالدير

بعد سنة من رهبنته تمت سيامته قساً، أمضى 10 سنوات في ‏الدير دون أن يغادره، عمل سكرتيراً خاصاً للبابا كيرلس السادس في عام 1959. ‏رُسِمَ اسقفاً للمعاهد الدينية والتربية الكنسية، وأصبح أول أسقف للتعليم المسيحي وعميد الكلية الإكليريكية، وذلك في ‏‏30 سبتمبر 1962.‏



البابا مع اولاده القساوسة

منحته نقابة الصحفيين عضوية النقابة عام 1966م، ‏وكان رقم عضويته 156‏، أصبح بطريرك الكنيسة خلفا للبابا كيرلس السادس بعد انتخابات بابوية ‏بالقاهرة في 14 نوفمبر 1971‏.



رسامة البابا شنودة الثالث بالكاتدرائية

البابا شنودة الثالث هو أول بابا فى تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، يقيم حفلات إفطار ‏رمضانية منذ عام 1986.‏



البابا بالكاتدرائية

رحل البابا شنودة عن عالمنا فى 17 مارس 2012 ، وشيعت جنازته يوم الثلاثاء 20 مارس 2012 ، ليخلفه على كرسى ‏مار مرقس الرسول، البابا تواضروس الثانى.



جنازة البابا شنودة بالكاتدرائية ودير الانبا بيشوى



اثناء القداس



اثناء اللقان بخميس العهد بالدير

اثناء عودة البابا من رحلة العلاج



البابا شنودة اثناء اللقان بخميس العهد بالدير



البابا شنودة الثالث



البابا شنودة بالدير



البابا شنودة خلال قداس العيد



بعد نياحة البابا



جنازة البابا شنودة الثالث بالكاتدرائية ودير الانبا بيشوى



جنازة البابا شنودة الثالث



جنازة البابا شنودة



عودة البابا من امريكا