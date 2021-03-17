شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 95% من مشروع عين الصيرة والافتتاح خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس صلاح متولى، مدير مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة الجارى تنفيذه بمصر القديمة، وممثل هيئة المجتمعات العمرانية المالكة للمشروع، أن نسب التنفيذ بالمشروع تخطت الـ 95% والافتتاح قريبا، مشيرا إلى أنه جارى الانتهاء من تشطيب المطاعم وجارى تنفيذ المداخل الرئيسية للمشروع، و نقل مقام طابا بمعرفة وزارة الأثار.

وأضاف مدير مشروع عين الصيرة، ل الخليج 365، أنه يتم تنفيذ 3 مداخل لمشروع عين الصيرة، كل مدخل أمامه جراج، حيث يتم تنفيذ مدخل من ناحية صلاح سالم ومدخلين من ناحية شارع الفسطاط بالإضافة إلى مدخل خاص بالمتحف القومى للحضارات المطل على البحيرة، وبه جراح خاص بالمتحف.

ويتم تنفيذ مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة على مساحة‏63 فدانا، حيث يشمل تنفيذ ممشى سياحى حول البحيرة بطول 2500 م طولي، ومنطقة مطاعم، وجزيرة استوائية وسط البحيرة، ومسرح مكشوف، ومناطق خضراء، وبرجولات خشبية، و5 مجموعات نوافير عائمة داخل البحيرة، ومحطة معالجة لمياه البحيرة.

ويضم المشروع 4 مطاعم بمساحة 1.5 فدان، وسورا خارجيا حول المشروع بطول 2400 م، ومناطق انتظار سيارات سعة 425 سيارة، و3 بوابات ومداخل للمشروع، و4 حمامات عامة لخدمة رواد المشروع.‏

كما تضم مبانى الخدمات الخاصة بالمشروع تنفيذ خزان مياه وإطفاء الحريق، وخزان المياه ‏العكرة لرى المزروعات والمناطق المفتوحة، إضافة إلى محطة كهرباء رئيسية لتغذية المشروع بالكهرباء، ومحطات كهرباء فرعية، كما تحدث الوزير عن البنية التحتية والمرافق، موضحا أنها تشمل شبكة رى للمناطق الخضراء، وشبكة حريق، وشبكة تغذية بالمياه، وأخرى للصرف الصحي، وشبكة للصرف المغطى للمياه الجوفية، ومحطة معالجة وتنقية لمياه البحيرة.