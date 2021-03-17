شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة فريق الترجى التونسى تغادر مطار القاهرة مُتجهة لتونس بعد الفوز على الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت منذ قليل بعثة فريق الترجى التونسى لكرة القدم مطار القاهرة فى طريقها للعودة إلى تونس على متن رحلة الخطوط الجوية التونسية الجديدة، وقد جرى إنهاء إجراءات البعثة من صالة السفر رقم 1 بمبنى الركاب رقم 1 المعروف بالمطار القديم.

وكان الترجى التونسى قد التقى نادى الزمالك أمس الثلاثاء، فى إطا لقاءات دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

وفاجأ فريق الزمالك عشاقه ومحبيه بالخسارة أمام الترجى التونسى، بهدف وحيد، بالجولة الرابعة من مباريات دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، ليتأزم موقف الفريق الأبيض بشكل أكبر في المجموعة، بعد توقف رصيده عند نقطتين فقط، وذلك بتعادليين وخسارتين.

ورغم الخسارة المفاجئة لا يزال أمل التأهل من دور المجموعات بدورو أبطال أفريقيا قائما بالنسبة لفريق الزمالك، وهو ما ستحدده مباريات آخر جولتين، حيث سيكون تأهل الزمالك من عدمه وفقا لنتائج مولودية الجزائر.

وشهدة مباراة الزمالك والترجى الظهور الأول للفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى الجديد للزمالك، خلفا للبرتغالى جايمى باتشيكو، حيث تسلم المسئولية رسمية منذ أيام.