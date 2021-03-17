شكرا لقرائتكم خبر عن «تحدد مستقبله» سعر الذهب يتوقف على قرارات مهمة اليوم الأربعاء 17 مارس 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وسيتوقف مستقبل سعر الذهب على البيانات والتوقعات الاقتصادية للجنة الاحتياطي الفيدرالي المريكي إلى جانب المؤتمر الصحفي لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم.

ويعتبر بيان لجنة الاحتياطي الفيدرالي الأداة الرئيسة التي يستخدمها المجلس للتواصل مع المستثمرين بشأن السياسة النقدية، ويتضمن البيان نتائج تصويت الأعضاء بشأن قرار الفائدة أو إجراءات السياسة النقدية بالإضافة إلى تعليقهم على الأوضاع الاقتصادية التي أثرت على عمليات التصويت، والأهم من ذلك، إنه يناقش التطلعات الاقتصادية والتلميح بشأن عمليات التصويت القادمة.