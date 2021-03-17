شكرا لقرائتكم خبر عن «تحدد مستقبله» سعر الذهب يتوقف على قرارات مهمة اليوم الأربعاء 17 مارس 2021 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وسيتوقف مستقبل سعر الذهب على البيانات والتوقعات الاقتصادية للجنة الاحتياطي الفيدرالي المريكي إلى جانب المؤتمر الصحفي لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم.
ويعتبر بيان لجنة الاحتياطي الفيدرالي الأداة الرئيسة التي يستخدمها المجلس للتواصل مع المستثمرين بشأن السياسة النقدية، ويتضمن البيان نتائج تصويت الأعضاء بشأن قرار الفائدة أو إجراءات السياسة النقدية بالإضافة إلى تعليقهم على الأوضاع الاقتصادية التي أثرت على عمليات التصويت، والأهم من ذلك، إنه يناقش التطلعات الاقتصادية والتلميح بشأن عمليات التصويت القادمة.
واستقر سعر الذهب في نهاية التعاملات عند مستويات 1،731.63 دولار محقق صعود ضعيف بنسبة 0.06% ويتزامن ذلك مع استمرار صعود الدولار الأمريكي بحيث يرتفع مؤشر الدولار الأمريكي إلى مستويات 91.870 نقطة صاعدا، ويتزامن ذلك أيضا مع ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية إلى 1.61%.
توقعات الخبراء لمستقبل الذهب :
قال كونال شاه، رئيس الأبحاث في نيرمال: 'في الوقت الحالي، يرتفع الذهب بسبب تراجع العائدات، ويستغل المستثمرون الفرصة لشراء الذهب بسعر أقل، ويراهنون على عوامل عدم اليقين طويلة الأجل مثل انخفاض أسعار الفائدة وارتفاع التضخم «.
وأضاف :«إذا ظل الاتجاه طويل المدى للذهب أعلى، ونعتقد أنه كذلك، فمن الملاحظ أن المستوى 1700 دولار سيثبت حاليا لأنه مكان مريح وسيكون نقطة انطلاق للإرتفاع مرة ثانية في الهجوم الصيفي إلى 2000 دولار» .
وعقبت مارجريت يانغ، الخبيرة الإستراتيجية في ديلي فور إكس :«قد يعالج بنك الاحتياطي الفيدرالي مخاوف التضخم المتزايدة ويفكر حتى في دفع شراء الأصول إلى الأمام للتعويض عن ارتفاع العوائد وهذا سيكون إيجابيا للغاية بالنسبة لسعر الذهب»
وأضاف، كبير استراتيجيي السوق في CMC Markets: «أن التفاؤل بشأن التعافي الأسرع في الأنشطة الاقتصادية قد أضعف الشهية للأصول الآمنة»
مؤكدا«أنه إذا لم يكسر الذهب مستوى المقاومة البالغ 1740 دولار على المدى القصير، فسيظل الذهب تحت وطأة الضغوط البيعية خاصة وأن سعر الذهب تراجع إلى أدنى مستوياته في تسعة أشهر الأسبوع الماضي، حيث أدى ارتفاع الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى إضعاف الطلب على الأصول غير ذات العوائد مثل الذهب».
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