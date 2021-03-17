شكرا لقرائتكم خبر عن 260 وظيفة جديدة في مصلحة الخبراء.. «العدل» تعلن عن المؤهلات المطلوبة وشروط التقدم (تعرف عليها) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وظائف جديدة لخريجي كليات الطب والهندسة وحسابات ومعلومات وغيرهما وكذلك لمؤهلات المتوسطة.. أعلنت عنها زارة العدل أمس الثلاثاء للتعين في مصلحة الخبراء وذلك من خلال بوابة الوظائف الحكومية.

تنشر «المصري اليوم» الوظائف المطلوبة وشروط التقدم، وكيفية التقدم واخر موعد للإعلان.

الوظائف المطلوبة لمصلحة الخبراء

- مطلوب باحثين ثالث تخصص تحويل رقمي ونظم معلومات، ويشترط في المتقدم حاصل على المؤهل عالي .

- باحثين ثالث تنمية إدارية، يشترط أيضا بالحصول على مؤهل عالي.

- مطلوب 45 كاتب رابع، ويشترط في المتقدم الحصول على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.

- مطلوب أيضا 4 فني رابع، يشترط مؤهل متوسط، أو فوق المتوسط ميكانيكا سيارات أو كهرباء أو تبريد وتكييف.

- 86 موظف معاون خدمة سادس مطلوبين ويشترط في المتقدم الحصول على مؤهل أقل من المتوسط.

- 22 حرفي خامس، مطلوبين للتقدم بشرط حصول المتقدم على مؤهل أقل من المتوسط، بالإضافة إلى رخصة درجة أولى، أو ثانية.

- مطلوب 99 معاون خبير، ويشترط في المتقدم الحصول على بكالوريوس أو ما يعادله طبقًا للتخصصات المطلوبة للوظيفة ويفضل الحاصلون على ماجستير أو دكتوراه وكذلك الحاصلون على دورات تدريبية تخصصية في مجال عملهم.

كما يشترط في المتقدمين لوظيفة الخبراء بإجادة المتقدم استخدام الحاسب الآلي، بالإضافة ان يكون من العاملين الدائمين بالجهات الحكومية، ألا يكون محالًا للمحاكمة التأديبية، ويتطلب أيضا ان لا تقل كفاءته في آخر ثلاث سنوات عن مرتبة ممتاز، وان يكون خبرة لا تقل عن 5 سنوات في جميع الوظائف الشاغرة بمصلحة الخبراء، وان لا يزيد السن المتقدم أيضا عن 35 سنة.

المستندات المطلوب للتعين في مصلحة الخبراء

- بيان حالة وظيفية معتمد به كافة البيانات الوظيفية.

- صوره بطاقة تحقيق الشخصية ساريه.

- صوره من شهادة المؤهل الدراسي.

- صورة رخصة القيادة في الوظائف التي تحتاج لوظيفة الحرفي.

- شهادة بالموقف من الجزاءات أو المحاكمة التأديبية.

- موافقة كتابية جهة العمل على التقدم للإعلان للعمل بقطاع مصلحة الخبراء.

موعد التقدم للوظيفة والعنوان وطرق التقدم

أكدت مصلحة الخبراء بان 12 أبريل المقبل هو موعد نهاية التقدم للوظيفة وعلى أن ترسل الطلبات على البريد المسجل بعلم الوصول متطمن جميع المستندات المطلوبة باسم رئيس قطاع الخبراء على عنوان منشأه 23 يوليو، عمارة 2 ب بميدان العباسية، محافظة القاهرة،، مؤكدة بان المصلحة لن تلتفت إلى الطلبات التي ترد باليد أو بعد الميعاد، وأشارت بان الحصول على نماذج طلب التقدم للوظيفة من خلال الموقع بوابة الوظائف الحكومية الإلكتروني.