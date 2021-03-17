شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 9 شيش داخل مقاهي وتحرير 7 محاضر في إسنا جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا، بقيادة ابراهيم نصير رئيس المدينة، وعبدالرحيم طايع نائب رئيس المدينة، ومختار عبدالمنعم رئيس قسم الأشغالات،مساء اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة على المقاهي؛ لتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الخاصة بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا جنوب الاقصر.

وأسفرت الحملة عن تحرير 7 محاضر عدم أرتداء الكمامات، وضبط 9 «شيش» داخل عدد من المقاهي بالمدينة، بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء بمنع تداول تدخين الشيشة لظروف جائحة فيروس كورونا المستجد، وجرى التعامل مع المخالفين بكل حزم لحماية المواطنين، والمحافظة على استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية؛ للحد من إنتشار الفيروس اللعين .

جاءت الحملة في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر، بالمتابعة الدورية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بنطاق المراكز والمدن، وضرورة الاهتمام بمستوى النظافة ورفع الإشغالات من الطرق، والعمل على رضا المواطنين.