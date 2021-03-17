شكرا لقرائتكم خبر عن منع الاحتفالات وفض الباعة الجائلين بقرية النمسا في إسنا جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فضت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا، تحت إشراف ابراهيم نصير رئيس المدينة، وعبدالرحيم طايع نائب رئيس المدينة، ومحمد العشري رئيس قرية النمسا، مساء الثلاثاء، الأحتفالات التي تؤدى إلى التزاحم وتجمع الباعه الجائلين بقرية النمسا، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لمجابهة فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة المواطنين .

كما ناشد محمد العشري رئيس قرية النمسا التابعة لمركز ومدينة إسنا، المواطنين بالإلتزام وعدم التجمعات، ومنع إقامة سراديق العزاء والدروس الخصوصية والتشديد على ذلك بمعاونة العمد والمشايخ، وذلك بعد التزايد الملحوظ في أعداد المصابين بفيروس كورونا وحرصاً على سلامتهم .

من جانبه شدد أبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا، على رؤساء الوحدات المحلية بالقري والمناطق بتكثيف الحملات على المقاهي والكافيتريات وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها الدولة ضمن خطتها الشاملة لمجابهة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة ضد أي منشأة تخالف تعليمات منع التجمعات وإقامة الإحتفالات بأنواعها وبخاصة في الأماكن المغلقة من حفلات زفاف وسرادقات العزاء، مشددًا على عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد المخالفين، وضرورة تفعيل الغرامة الفورية ضد غير المرتدين للكمامات.