شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين مكتبة الإسكندرية والمجلس القومي للمرأة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت كل من مكتبة الإسكندرية والمجلس القومي للمرأة اليوم، بروتوكول تعاون بين الطرفين.

ومن جانبه قال الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، إنه يتطلع لتعزيز التعاون مع المجلس القومي للمرأة الذي يؤدي أدوارًا عظيمة لدعم المرأة على جميع المستويات، لافتًا إلى أن هذا البروتوكول له أهمية كبيرة، خاصة وأنه يتزامن مع الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة المصرية.

وأكد مدير مكتبة الإسكندرية أن المكتبة تولي اهتمامًا خاصًا بقضايا المرأة وتهتم بالتعاون مع المؤسسات الداعمة لها وتنفيذ البرامج الهادفة إلى تمكينها وتعزيز قدراتها. وأعرب عن أمله أن يكون توقيع هذا البروتوكول باكورة تعاون دائم مع المجلس القومي للمرأة تحقيقًا للأهداف المشتركة للطرفين عن طريق تنفيذ البرامج والمشاريع المختلفة وتوثيق الصلات مع الهيئات والمؤسسات الإقليمية والدولية.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، عن سعادتها بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية وتبادل الخبرات لدعم المرأة المصرية.

وقالت مرسي إن توقيع الاتفاقية في يوم العيد الوطني للمرأة المصرية هي رسالة دعم كبيرة من مكتبة الإسكندرية للمرأة المصرية ودعوة للمرأة للتعرف أكثر على المكتبة والتواصل معها باعتبارها منارة العلم والمعرفة في العالم.