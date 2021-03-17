شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف جديدة في الطب الشرعي لعام 2021.. تعرف على الشروط المطلوبة وموعد التقدم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة العدل الثلاثاء عن حاجتها لموظفين جدد في عدد كبير من التخصصات بمصلحة الطب الشرعي التابع للوزارة وذلك من خلال بوابة الوظائف الحكومية، «المصري اليوم» يواصل تقديم لقراءة الوظائف شاغرة والشروط المطلوبة للتقديم لها.

ماهي الوظائف والشروط المطلوبة في مصلحة الطب الشرعي ؟

1- مطلوب اثنين مهندسين ثالث، من خريجي كلية الهندسة شعبة مدني أو أجهزة طبية.

2- مطلوب موظف بوظيفة باحث ثالث تنمية إدارية، بشرط الحصول على بكالوريوس حاسبات ومعلومات.

3- مطلوب 32 معاون طبيب شرعى ميداني ثالث أخصائي، بشرط الحصول على بكالوريوس طب وجراحة.

4- مطلوب 17 معاون طبيب شرعي معملي ثالث أخصائي، بشرط الحصول على بكالوريوس طب وجراحة.

5- وظيفة باحثين ثالث تمويل ومحاسبة، بشرط الحصول المتقدم على بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة.

6- وظيفة اثنين كاتب رابع، بشرط حصول المتقدم على دبلوم تجارة شعبة عامة أو شعبة مخازن.

7- مطلوب 59 لوظيفة معاون خدمة من الدرجة السادسة، بشرط حصول المتقدم على مؤهل أقل متوسط.

8- مطلوب 27 حرفي مساعد تشريح، ويشترط في المتقد للوظيفة حصوله على مؤهل أقل من المتوسط.

9- مطلوب 4 حرفي سائق سيارة مساعد يشترط الحصول المتقد على مؤهل أقل من المتوسط.

تضمن الأعلان شروط أخرى لتقدم للوظائف بمصلحة الطب الشرعي والخبراء التابع لوزارة العدل، وهي ان يكون المتقدم لديه معرفة تامة بما هو مدون الوصف الوظيفي الخاصة للوظيفة المتقدم اليها إجادة تامة، كما يتطلب بان يكون المتقدم لديه مهارة استخدام الحاسب الآلي وبرامج office، بالإضافة بان يكون لديه مهارات العمل الجماعي، ويمتلك قدرة على التعامل مع المشكلات العمل ويمتلك في اتخاذ القرار المناسبة في حدود تخصصه، كما يشترط ان يمتلك المتقدم خبرة 3 سنوات على الأقل، وان عمره لايزيد على 35 سنة.

ما هي المستندات المطلوبة للوظيفة.

1- بيان بحالة بالوظيفية الحالية مستوف للبيانات الوظيفية، ومتضمنا تقييم أداء المتقدم عن آخر ثلاث سنوات.

2- صورة بطاقة الرقم القومي سارية

3- صورة من شهادة المؤهل الدراسي

4- شهادة بالموقف من الجزاءات أو المحاكمة التأديبية.

5- موافقة جهه العمل على التقدم لتلك الوظيفة للعمل بقطاع مصلحه الطب الشرعي

6- تقديم مستند يفيد قيده بالنقابة المختصة.

ما هي موعد انتهاء وطريقة التقدم للوظائف المطلوبة؟

12 أبريل المقبل، هو الموعد النهائي للتقدم، ترسل الطلبات من خلال البريد المسجل بعلم الوصول مستوفي كل المستندات المطلوبة باسم الأستاذ الدكتور، رئيس قطاع مصلحة الطب الشرعي كبير الأطباء الشرعيين، على عنوان الخاص بمصلحة الطب الشرعي في شارع بيرم التونسي بمنطقة السيدة زينب محافظة القاهرة»،